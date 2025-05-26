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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Цікaвинки
Кількість переглядів
348
Час на прочитання
2 хв

Дитяча задачка про час розділила дорослих: просте запитання викликало справжню плутанину

Просте шкільне запитання Який час найближче до півночі викликало справжню бурю в мережі.

Автор публікації
Фото автора: Кирило Шостак Кирило Шостак
Дитяча задачка про час розділила дорослих

Дитяча задачка про час розділила дорослих. / © Фото із соціальних мереж

На перший погляд, звичайне математичне запитання для дітей виявилось несподівано складним для багатьох дорослих — у соцмережах навколо нього розгорнулась гаряча суперечка, а дехто навіть скаржився на “головний біль”.

Задачу, яка швидко стала вірусною, опублікував користувач на платформі X (раніше Twitter). У ній звучить запитання: “Який час найближчий до півночі?”

Варіанти відповідей:

  • А: 11:55 ранку

  • B: 00:06 ночі

  • C: 11:50 ранку

  • D: 00:03 ночі

На перший погляд, завдання здається простим. Проте коментарі під постом демонструють плутанину: користувачі не можуть дійти згоди, як трактувати фразу “найближче до півночі” — до чи після?

Два табори відповідей

Прихильники варіанту A (11:55 ранку) вважають, що “до півночі” — це саме останні хвилини перед 00:00. “Там же чітко сказано “до”, а не “після”. Відповідь — A”, — пише один з коментаторів. Інші вказують на логіку: час не йде назад, тому всі інші варіанти “після півночі” не можуть вважатися найближчими “до”.

Ті, хто обрав D (00:03 ночі), наполягають: мова йде не про хронологію, а про відстань у хвилинах. 00:03 ближче до півночі, ніж 11:55 наступного дня. “Математика має бути практичною”, — зазначає користувач, наводячи приклад з авіаквитком: ніхто б не вважав 11:55 ранку ближчим до півночі, ніж час одразу після неї.

Немає згоди — і в цьому суть

Дискусія виявила цікаву закономірність: найпростіші запитання часто найменш однозначні. Навіть якщо задача звучить шкільно, її інтерпретація дорослими виявляє різницю між формальним мисленням і побутовим розумінням часу.

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