Дитина з’явилася на світ серед пилової бурі в пустелі: деталі

У серці пустелі Блек-Рок у США, де триває культовий фестиваль Burning Man, народилася дитина. Пологи відбулися саме тоді, коли територію накрили потужні пилові бурі.

Про це повідомило видання Daily Star.

Про народження дівчинки розповів 42-річний відвідувач Чарльз Мей Ванамейкер. За його словами, учасники вже прозвали малечу «Плайя» — на честь місцевості, де відбувається захід.

«Це велика, радісна подія. Поговоримо про веселку після дощу, чувак. Це так чудово — наповнює тебе такою надією і радістю. Наступне покоління буквально вже тут», — зазначив чоловік.

56-річна Хоуп Настрі, яка відвідує Burning Man вже багато років, назвала цю подію «знаменною».

«Це таке дивне, унікальне, неймовірне місце. Те, що тут відбувається щось таке радісне і прекрасне — це дуже вражає. Як мама я знаю, наскільки важкі пологи. Але робити це тут? Зовсім інший рівень. З іншого боку — все ж таки, який вхід у світ. У неї буде найдикіша історія народження з усіх, кого я знаю. Burning Man завжди був про творення, і цього разу це сталося буквально», — зазначила відвідувачка.

Цьогоріч фестиваль проходить у винятково важких умовах: учасники скаржаться на непрохідні дороги, підтоплення й навіть небезпеку ураження струмом. Організатори у соцмережах просили не приїжджати: «НЕ — повторюю, НЕ — приїжджайте сюди».

Офіційного підтвердження від Burning Man щодо народження дитини поки немає, але свідки стверджують, що ця історія — реальна.

