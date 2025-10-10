"Дитина з’явилася нізвідки": у жінки запідозрили апендицит, а виявили вагітність

Немовля. Ілюстративне зображення / © Freepik

У 26-річної британки Меган Ішервуд почалися пологи, коли її госпіталізували з підозрою на апендицит. Вона стверджує, що не мала жодних ознак вагітності, а «дитина просто з’явився нізвідки».

Про цей випадок повідомило видання New York Post.

За словами жінки, вона прокинулася від сильного болю в правому боці і викликала швидку.

Бригада медичної допомоги відвезла її до лікарні, де під час обстеження стан Меган раптово погіршився, в неї почалася сильна кровотеча.

Лікарі зробили УЗД і виявили вагітність.

Меган одразу перевезли до іншої лікарні, але ще дорогою у неї народився хлопчик просто на задньому сидінні швидкої допомоги.

Малюк народився недоношеним і спочатку не дихав, але медики провели реанімаційні заходи у відділенні інтенсивної терапії.

«Я досі не можу повірити, що він у мене є. Він — моє диво», — сказала після пологів 26-річна британка.

