"Дитина з’явилася нізвідки": у жінки запідозрили апендицит, а виявили вагітність
Немовля народилося на задньому сидінні машини швидкої допомоги.
У 26-річної британки Меган Ішервуд почалися пологи, коли її госпіталізували з підозрою на апендицит. Вона стверджує, що не мала жодних ознак вагітності, а «дитина просто з’явився нізвідки».
Про цей випадок повідомило видання New York Post.
За словами жінки, вона прокинулася від сильного болю в правому боці і викликала швидку.
Бригада медичної допомоги відвезла її до лікарні, де під час обстеження стан Меган раптово погіршився, в неї почалася сильна кровотеча.
Лікарі зробили УЗД і виявили вагітність.
Меган одразу перевезли до іншої лікарні, але ще дорогою у неї народився хлопчик просто на задньому сидінні швидкої допомоги.
Малюк народився недоношеним і спочатку не дихав, але медики провели реанімаційні заходи у відділенні інтенсивної терапії.
«Я досі не можу повірити, що він у мене є. Він — моє диво», — сказала після пологів 26-річна британка.
