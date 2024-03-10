"Дюна 3": коли чекати на продовження фантастичної стрічки і чи будуть наступні

"Дюна 3" ймовірно буде останньою роботою режисера Дені Вільнева по світу Френка Герберта. Режисер каже, що не відважується братися за наступні книги "Дюни".

В Україні триває прокат довгоочікуваного сиквелу "Дюна 2" режисера Дені Вільнева. За перший тиждень у світовому прокаті стрічка зібрала 178,5 млн доларів, перевершивши очікування авторів, а також безліч захоплених відгуків критиків і простих глядачів.

Генеральний директор кінокомпанії Legendary Entertainment Джош Гроуд у коменарі Сnbc розповів про шанси виходу третього фільму після успішного старту "Дюни 2".

Джош Гроуд зазначив, що він "не розуміє, чому не зробити" третю частину. Однак, щоб "Дюна 3" справді була знята, на це необхідне рішення режисера Дені Вільнева.

"Я думаю, що всі дуже схвильовані та по-справжньому насолоджуються цим моментом. Якщо Дені напише правильний сценарій і відчує, що зможе створити ще один фільм, який можна порівняти з тим, який ми щойно завершили, то я навіть не розумію, чому б і ні", – повідомив Джош Гроуд.

За його словами, якщо режисер все ж таки погодиться взятися за "Дюну 3", то всі творчо причетні до створенні цього проєкту люди повинні повністю підтримувати бачення Дені Вільнева.

Що каже сам режисер про третю "Дюну"

Як передає Digital Spy Вільнев заявив, що створення стрічки перебуває "на ранніх стадіях".

"Ми на ранніх стадіях. Ми на правильному шляху. Було зроблено багато роботи, але ще багато роботи потрібно зробити, щоб мати щось надійне для зйомок", – сказав Вільнев.

"Абсолютно точно є бажання зробити третій фільм, але я не хочу поспішати. Небезпека в Голлівуді полягає в тому, що люди захоплюються і думають тільки про дати релізу, а не про якість", – додав він в інтерв'ю The Times.

Зауважимо, що у грудні 2023 року, ще до виходу "Дюни 2", Дені Вільнев заявляв, що третя частина – дійсно у планах, але конкретні дати поки не йдеться. На той час розпочалася робота над сценарієм.

Третій частина фільму ймовірно буде заснована на романі Френка Герберта "Месія Дюни".

Про що буде третя частина

Нагадаємо, фундаментальний науково-фантастичний роман Герберта 1965 року згодом породив франшизу, яка включала п’ять продовжень, які він сам написав, а також збірку додаткових приквелів і сиквелів, написаних його сином Браяном Гербертом і Кевіном Дж. Андерсоном.

Основна серія "Хроніки Дюни" Френка Герберта:

"Дюна" (1965)

"Месія Дюни" (1969)

"Діти Дюни" (1976)

"Бог-імператор Дюни" (1981)

"Єретики Дюни" (1984)

"Капітула Дюни" (1985)

Дія книги "Месія Дюни" відбувається через 12 років після того, як Пол Атрід зайняв престол імператора. Він уклав фіктивний шлюб з донькою імператор Ірулан, щоб зайняти трон. Його кохана фременка Чані стала наложницею Пола. При пологах Чані помирає, народжуючи Полу двійню.

Чи будуть інші фільми по творах Френка Герберта

І хоча Вільнев хоче повернутися до "Дюни 3" , але він не планує екранізувати інші книги Френка Герберта. Те, що третя частина "Дюна. Месія" буде його останньою роботою по світу Френка Герберта сказав сам режисер в інтерв'ю Тime.

В коментарі Inverse Вільнев розповів, що не знає, чи хоче він провести решту своєї кар’єри, працюючи у світі Герберта. Він також зізнався, що боїться працювати зі змістом пізніших книг саги, описуючи їх як "досить езотеричні" та "важкі для адаптації".

"Час минає, і я не знаю, чи хочу провести решту своїх днів на Арракісі. Я відверто боюся інших книг, тому що вони стають досить езотеричними і їх важче адаптувати", – сказав він.

Наступні книги, ймовірно, адаптуватиме вже інший режисер.

Нагадаємо, чоловік у Канаді встиг побачити "Дюну 2" перед смертю задовго до прем'єри завдяки команді фільму.

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