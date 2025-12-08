Диво-дитина народилася після того, як вагітність розвивалася в печінці: четвертий випадок у світі

Реклама

У Перу лікарі повідомили про унікальний випадок: 19-річна жінка народила здорову дитину, хоча вагітність розвивалася не в матці, а в печінці.

Про це пише Need To Know.

Такий стан, відомий як печінкова позаматкова вагітність, виникає тоді, коли запліднена яйцеклітина імплантується в тканини печінки. Через надзвичайно рясне кровопостачання цього органу ризик смертності для матері та плода вважається одним із найвищих.

Фахівці Національної лікарні Каєтано Ередіа в Сан-Мартін-де-Поррес назвали цей випадок «подвійним дивом життя». За словами міністра охорони здоров’я Перу Луїса Кіроза Авілеса, операція була вкрай складною, але лікарям вдалося врятувати і матір, і новонароджену.

Мама з коханим та малюком / © Jam Press

Дівчинка вагою 3,6 кг з’явилася на світ шляхом кесаревого розтину в лікарні Карлоса Ланфранко Ла Оса.

Новонароджена дівчинка / © Jam Press

Це перший успішний випадок у Перу і лише четвертий у світі, коли дитина й мати вижили після печінкової імплантації ембріона.

Більшість позаматкових вагітностей — близько 96% — трапляються у фаллопієвих трубах. Лише 4% розвиваються у черевній порожнині, але прикріплення саме до печінки зустрічається майже унікально. У цьому випадку плід отримував поживні речовини через артерії печінки, що й дозволило йому розвиватися до терміну.

Особливість цієї історії — дитина доносилася до 40 тижнів, тоді як у трьох попередніх подібних випадках пологи відбувалися лише на 36-му тижні.

Після народження дитини лікарям не вдалося одразу видалити плаценту через масивну кровотечу. Тому пацієнтку перевели до Національної лікарні Каєтано Ередіа, де за допомогою інтервенційної радіології провели емболізацію артерій, що живили плаценту. Лише після цього вдалося стабілізувати її стан.

Мама та дитина повернулися додому 3 грудня.

