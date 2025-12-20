Диво медицини у США: лікарі врятували 2-річного хлопчика після майже смертельної ДТП

В США врятували 2-річного хлопчика. Фото: University of Chicago Medicine

У США лікарям вдалося врятувати дворічного хлопчика, який отримав критичні травми хребта та спинного мозку внаслідок дорожньо-транспортної пригоди під час сімейної подорожі Мексикою. Медики називають цей випадок безпрецедентним для нейрохірургії.

Про це повідомило видання Medical Xpress.

Дворічний громадянин Німеччини Олівер Штауб потрапив в аварію 17 квітня, коли броньований автомобіль на швидкості близько 70 миль за годину врізався в мінівен, у якому їхала його родина. Внаслідок удару голова дитини фактично відокремилася від хребта, а спинний мозок був перерізаний. Лікарі в Мехіко повідомили батькам, що у хлопчика перелом шиї, квадриплегія та ознаки смерті мозку, і прогнозували смерть протягом кількох днів.

Попри це, з часом у дитини з’явилися слабкі ознаки свідомості. Після двох місяців догляду в Мексиці Олівера транспортували до США, де його прийняли фахівці дитячої лікарні Comer при University of Chicago. Команду очолив нейрохірург Мохамад Байдон.

Хірурги провели дві надскладні операції: відновили хребет, з’єднали потилицю з хребтом титановими конструкціями та стабілізували спинний мозок. Після втручань у дитини виникли ускладнення, зокрема зупинка серця та набряк мозку, однак уже за кілька днів хлопчик почав демонструвати прогрес.

До середини жовтня Олівер почав самостійно дихати, рухати руками й ногами, реагувати на батьків і усміхатися. За словами лікарів, це свідчить про відновлення зв’язку між мозком і тілом — явище, яке раніше не фіксували після таких травм.

Нині хлопчик уже виписаний із лікарні, а медики очікують подальшого поступового відновлення. Лікар також звернувся по спеціальний дозвіл до FDA для застосування експериментальної терапії стовбуровими клітинами в межах клінічних випробувань.

