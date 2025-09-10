ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Цікaвинки
Кількість переглядів
138
Час на прочитання
2 хв

Дивовижне повернення: що відчуває людина, яка пережила 24 хвилини клінічної смерті

Американка Лорен Канадей поділилася особистим досвідом, розповівши, що відчула, коли після зупинки серця її тіло «померло» на 24 хвилини.

Автор публікації
Фото автора: Ірина Ігнатова Ірина Ігнатова
Життя після клінічної смерті

Жінка «померла» на 24 хвилини, але лікарі змогли повернути її до життя

У 2023 році мешканка Вірджинії Лорен Канадей пережила дивовижну подію, яку назвала своїм «другим шансом» на життя. Жінка перенесла зупинку серця, в результаті чого її тіло було клінічно мертвим протягом 24 хвилин. Вона відверто розповіла про свій досвід та про те, що відбувалося після повернення.

Про це повідомляє видання Unilad.

Чудесне повернення: як це було

За словами Лорен, вона перенесла тоніко-клонічний напад, який спричинив зупинку дихання. Її чоловік, почувши крик, кинувся на допомогу і, побачивши, що дружина «перестала дихати і посиніла», негайно почав робити серцево-легеневу реанімацію і викликав швидку допомогу.

Після прибуття в лікарню медики діагностували у жінки міокардит і припустили, що він міг бути викликаний коронавірусом, яким вона хворіла. Лише після 24 хвилин і чотирьох розрядів дефібрилятора медикам вдалося відновити серцебиття Лорен. Після дев’яти днів, проведених у реанімації, вона була виписана без видимих пошкоджень мозку.

Життя після смерті: невидимі наслідки

Після дивовижного повернення до життя, яке з нею сталося, Лорен Канадей зіткнулася з жорстокою реальністю. Вона відчула, що світ «не був готовий прийняти її назад», і не отримала жодної допомоги від медичної чи соціальної системи. Жінка розповіла, що її просто відправили додому, залишивши наодинці з проблемами, постійним болем та необхідністю приймати безліч медикаментів.

«Іноді мені здавалося, що світ волів би, щоб я не повернулася, тому що він був явно не готовий подбати про мене», — написала Лорен, підкреслюючи повну відсутність «соціального захисту».

Вона не отримала консультації соціального працівника щодо оформлення інвалідності і майже всі питання доводилося вирішувати самостійно, шукаючи підтримку в спільноті інших «вцілілих». Лорен також додала, що почувається гірше, ніж до інциденту.

«Я відчуваю, ніби моє перше життя закінчилося в лютому, і я прокинулася у своєму другому житті», — зазначає Лорен Канадей.

Жінка підкреслює, що повернення до життя супроводжується не лише фізичними проблемами, а й емоційним та психологічним навантаженням, яке відчуває людина після такого шокувального досвіду.

Нагадаємо, 42-річний батько з Великої Британії пережив зупинку серця та кілька хвилин клінічної смерті. Він розповів, як почувався у момент між життям і смертю, та як лікарям вдалося його врятувати.

Дата публікації
Кількість переглядів
138
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie