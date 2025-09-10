Дивовижне повернення: що відчуває людина, яка пережила 24 хвилини клінічної смерті

Жінка «померла» на 24 хвилини, але лікарі змогли повернути її до життя

У 2023 році мешканка Вірджинії Лорен Канадей пережила дивовижну подію, яку назвала своїм «другим шансом» на життя. Жінка перенесла зупинку серця, в результаті чого її тіло було клінічно мертвим протягом 24 хвилин. Вона відверто розповіла про свій досвід та про те, що відбувалося після повернення.

Про це повідомляє видання Unilad.

Чудесне повернення: як це було

За словами Лорен, вона перенесла тоніко-клонічний напад, який спричинив зупинку дихання. Її чоловік, почувши крик, кинувся на допомогу і, побачивши, що дружина «перестала дихати і посиніла», негайно почав робити серцево-легеневу реанімацію і викликав швидку допомогу.

Після прибуття в лікарню медики діагностували у жінки міокардит і припустили, що він міг бути викликаний коронавірусом, яким вона хворіла. Лише після 24 хвилин і чотирьох розрядів дефібрилятора медикам вдалося відновити серцебиття Лорен. Після дев’яти днів, проведених у реанімації, вона була виписана без видимих пошкоджень мозку.

Життя після смерті: невидимі наслідки

Після дивовижного повернення до життя, яке з нею сталося, Лорен Канадей зіткнулася з жорстокою реальністю. Вона відчула, що світ «не був готовий прийняти її назад», і не отримала жодної допомоги від медичної чи соціальної системи. Жінка розповіла, що її просто відправили додому, залишивши наодинці з проблемами, постійним болем та необхідністю приймати безліч медикаментів.

«Іноді мені здавалося, що світ волів би, щоб я не повернулася, тому що він був явно не готовий подбати про мене», — написала Лорен, підкреслюючи повну відсутність «соціального захисту».

Вона не отримала консультації соціального працівника щодо оформлення інвалідності і майже всі питання доводилося вирішувати самостійно, шукаючи підтримку в спільноті інших «вцілілих». Лорен також додала, що почувається гірше, ніж до інциденту.

«Я відчуваю, ніби моє перше життя закінчилося в лютому, і я прокинулася у своєму другому житті», — зазначає Лорен Канадей.

Жінка підкреслює, що повернення до життя супроводжується не лише фізичними проблемами, а й емоційним та психологічним навантаженням, яке відчуває людина після такого шокувального досвіду.

