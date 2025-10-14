Джекпот на пошті: жінка купила коробку загублених посилок і виявила цінну річ

Що ховається у загубленій посилці

Жителька Великої Британії поділилася своїм здивуванням після того, як купила коробку загубленої пошти за 100 фунтів стерлінгів (близько 5500 грн) і відкрила її, виявивши всередині цінні речі.

Про це пише Mirror.

Немає нічого більш неприємного, ніж замовити посилку онлайн і з нетерпінням чекати на її доставку, але коробка так і не з’являється у вас на порозі. Але чи замислювалися ви коли-небудь, що відбувається з поштою, яка так і не досягає свого одержувача?

Користувачка соціальних мереж вирішила витратити 100 фунтів стерлінгів на коробку загубленої пошти, щоб побачити, що незнайомці купують в Інтернеті, і вона аж ніяк не розчарувалася. Користувачка TikTok Becky’s Bazaar розповіла своїм 471 000 підписникам, що вона знайшла у своєму відео з розпакуванням, і багато глядачів переконалися, що вона зірвала джекпот завдяки своїй незвичайній покупці.

Коли блогерка відкрила коробку, то побачила, що посилка запакована окремо загорнутими посилками, а відкривши перші дві, вона з подивом виявила два пакети та окуляри з синім підсвічуванням.

Але глибше всередині коробки вона виявила посилку розміром з коробку для взуття і була в захваті, виявивши, що в ній знаходиться пара темно-синіх кросівок Adidas Spezial.

На вебсайті Adidas ці кросівки продаються за 90 фунтів стерлінгів (4950 грн), а це означає, що блогерка практично окупила всі свої витрати.

