- Дата публікації
-
- Категорія
- Цікaвинки
- Кількість переглядів
- 209
- Час на прочитання
- 2 хв
Джекпот на пошті: жінка купила коробку загублених посилок і виявила цінну річ
Блогерка купила «кота в мішку» за 100 фунтів і не прогадала.
Жителька Великої Британії поділилася своїм здивуванням після того, як купила коробку загубленої пошти за 100 фунтів стерлінгів (близько 5500 грн) і відкрила її, виявивши всередині цінні речі.
Про це пише Mirror.
Немає нічого більш неприємного, ніж замовити посилку онлайн і з нетерпінням чекати на її доставку, але коробка так і не з’являється у вас на порозі. Але чи замислювалися ви коли-небудь, що відбувається з поштою, яка так і не досягає свого одержувача?
Користувачка соціальних мереж вирішила витратити 100 фунтів стерлінгів на коробку загубленої пошти, щоб побачити, що незнайомці купують в Інтернеті, і вона аж ніяк не розчарувалася. Користувачка TikTok Becky’s Bazaar розповіла своїм 471 000 підписникам, що вона знайшла у своєму відео з розпакуванням, і багато глядачів переконалися, що вона зірвала джекпот завдяки своїй незвичайній покупці.
Коли блогерка відкрила коробку, то побачила, що посилка запакована окремо загорнутими посилками, а відкривши перші дві, вона з подивом виявила два пакети та окуляри з синім підсвічуванням.
Але глибше всередині коробки вона виявила посилку розміром з коробку для взуття і була в захваті, виявивши, що в ній знаходиться пара темно-синіх кросівок Adidas Spezial.
На вебсайті Adidas ці кросівки продаються за 90 фунтів стерлінгів (4950 грн), а це означає, що блогерка практично окупила всі свої витрати.
Раніше у США створили робота-гуманоїда, що може прибирати і виконувати хатню роботу.