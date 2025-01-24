Джакузі смерті: що відомо та де розташоване місце, яке вбиває все (фото)

Кладовище морського життя знайшли лише 10 років тому.

Морські глибини приховують чимало моторошних місць. Зокрема, на дні Червоного моря є величезний басейн із розсолом, що здатний вбити будь-яку істоту, яка до нього потрапить. Подібне місце вчені також виявили близько десяти років тому в Мексиканській затоці, яке назвали "джакузі смерті".

Цей водний об'єкт лежить на глибині близько кілометра під поверхнею моря, і це смертельне джакузі містить невелику кишеню токсичної морської води шириною близько 30 метрів і глибиною чотири метри, передає LADbible. Практично все, що плаває всередині, гине.

Коли команда вчених знайшла це місце, вони назвали його "гаряча ванна відчаю", бо бачили там трупи різних істот.

Причина, чому ж ця маленька підводна водойма є такою фатальною зоною для істот, які туди потрапляють, багато в чому пов'язана з сіллю. Це "джакузі смерті" в п'ять разів солоніше за воду навколо, і ця солона щільність створила середовище, в якому кружляють токсичні хімічні речовини сірководень і газ метан. Це призводить до загибелі багатьох морських істот, які намагаються дослідити це місце, але в результаті стають зморщеними трупами, що маринуються в солоному середовищі.

Джакузі смерті / Фото: YouTube/EVNautilus

Джакузі смерті / Фото: YouTube/EVNautilus

Не все, що потрапляє до цієї місцевосці, гине там, адже мідії можуть вижити в таких умовах, і стіни "джакузі" викладені саме ними.

Вода в цьому маленькому ставку на дні Мексиканської затоки помітно тепліша, ніж вода навколо, тому вчені, які відкрили цей феномен, вирішили назвати його "джакузі" та "гарячою ванною".

Нагадаємо, мілководний ставок Дон-Жуан, розташований у Сухих долинах Мак-Мердо в Антарктиді, є найсолонішою водоймою у світі. Вона не замерзає за -58 градусах за Цельсієм.

Читайте також: