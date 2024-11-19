Джефф Безос інвестував 7 мільйонів доларів у розроблення вакцини проти метеоризму в корів

Вчені також досліджують маски для уловлювання відрижки, плазмові пістолети, що розпилюють коров'ячий гній, і трансплантацію фекалій кенгуру.
Власник Amazon Джефф Безос у межах своєї місії з порятунку світу вирішив вгамувати корів, щоб вони не буянили. Американський мільярдер вклав 7 мільйонів доларів у розроблення вакцини проти метеоризму у корів.
Про це повідомляє The Telegraph.
Тваринництво відповідальне за 14% світових викидів парникових газів, частково через те, що під час виділення газів худоби виділяється величезна кількість метану – газу, який у 80 разів шкідливіший для глобального потепління, ніж вуглекислий газ.
Безос, друга найбагатша людина у світі, передасть значну суму зі свого фонду Bezos Earth Fund Інституту Пірбрайта – дослідницькій організації, яка вивчає, зокрема, хвороби тварин та віруси худоби. Організація працює над вакциною, яка зменшує кількість мікробів, що виробляють метан, у кишківнику корів.
Професор Джон Гаммонд, керівник групи імуногенетики в Інституті Пірбрайта, сказав: "Ми не розробляємо вакцину проти метану як таку, а скоріше визначаємо, чого повинна досягти успішна вакцина. Розуміючи, які саме реакції антитіл потрібні, ми можемо забезпечити чіткий шлях для розроблення вакцини. Такий підхід зменшує кількість спроб і помилок і зосереджується на цілеспрямованій імунології з високою роздільною здатністю".
Інститут Пірбрайта співпрацюватиме з Королівським ветеринарним коледжем (RVC), який вже отримав близько 1,2 мільйона фунтів стерлінгів на вивчення того, як ці метанові мікроби колонізують шлунки корів протягом перших шести тижнів їхнього життя.
Доктор Енді Джарвіс сказав: "Цей проєкт є важливим кроком у наших зусиллях зі скорочення викидів метану від тваринництва. Потенціал застосування доведеного успіху вакцин у глобальній охороні здоров'я до великої рогатої худоби та значного скорочення викидів є одночасно амбітним та захопливим. Підтримуючи такі ризиковані та високоприбуткові дослідження, Фонд Безоса інвестує в інноваційні рішення, що мають потенціал для глибокого глобального впливу".
Годування корів морськими водоростями, маски для уловлювання відрижки, плазмові пістолети для розпилення коров'ячого гною, розведення корів, що не виділяють гази, і трансплантація фекалій кенгуру – це лише деякі з ідей, що випробовуються для скорочення викидів метану, який утворюється в кишківнику корів.
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