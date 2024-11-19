Джефф Безос інвестував 7 мільйонів доларів у розроблення вакцини проти метеоризму в корів

Вчені також досліджують маски для уловлювання відрижки, плазмові пістолети, що розпилюють коров'ячий гній, і трансплантацію фекалій кенгуру.

Власник Amazon Джефф Безос у межах своєї місії з порятунку світу вирішив вгамувати корів, щоб вони не буянили. Американський мільярдер вклав 7 мільйонів доларів у розроблення вакцини проти метеоризму у корів.

Про це повідомляє The Telegraph.

Тваринництво відповідальне за 14% світових викидів парникових газів, частково через те, що під час виділення газів худоби виділяється величезна кількість метану – газу, який у 80 разів шкідливіший для глобального потепління, ніж вуглекислий газ.

Безос, друга найбагатша людина у світі, передасть значну суму зі свого фонду Bezos Earth Fund Інституту Пірбрайта – дослідницькій організації, яка вивчає, зокрема, хвороби тварин та віруси худоби. Організація працює над вакциною, яка зменшує кількість мікробів, що виробляють метан, у кишківнику корів.

Професор Джон Гаммонд, керівник групи імуногенетики в Інституті Пірбрайта, сказав: "Ми не розробляємо вакцину проти метану як таку, а скоріше визначаємо, чого повинна досягти успішна вакцина. Розуміючи, які саме реакції антитіл потрібні, ми можемо забезпечити чіткий шлях для розроблення вакцини. Такий підхід зменшує кількість спроб і помилок і зосереджується на цілеспрямованій імунології з високою роздільною здатністю".

Інститут Пірбрайта співпрацюватиме з Королівським ветеринарним коледжем (RVC), який вже отримав близько 1,2 мільйона фунтів стерлінгів на вивчення того, як ці метанові мікроби колонізують шлунки корів протягом перших шести тижнів їхнього життя.

Корови / Фото: Unsplash

Доктор Енді Джарвіс сказав: "Цей проєкт є важливим кроком у наших зусиллях зі скорочення викидів метану від тваринництва. Потенціал застосування доведеного успіху вакцин у глобальній охороні здоров'я до великої рогатої худоби та значного скорочення викидів є одночасно амбітним та захопливим. Підтримуючи такі ризиковані та високоприбуткові дослідження, Фонд Безоса інвестує в інноваційні рішення, що мають потенціал для глибокого глобального впливу".

Годування корів морськими водоростями, маски для уловлювання відрижки, плазмові пістолети для розпилення коров'ячого гною, розведення корів, що не виділяють гази, і трансплантація фекалій кенгуру – це лише деякі з ідей, що випробовуються для скорочення викидів метану, який утворюється в кишківнику корів.

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