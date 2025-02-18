Джекпот став прокляттям: мільйонер пожалівся, як його життя перетворилося на жахіття

У той час як більшість людей мріють про перемогу в лотереї, один чоловік каже, що його грошовий джекпот налаштував його на життя, сповнене невдач.

28-річний чоловік розповів на Reddit, як він виграв у лотерею, коли йому було "ледве 18", і витратив ціле десятиліття на "нічогонероблення".

На щастя, однією з перших речей, яку він купив, був будинок. Він поділився: "Я купив невеликий будинок, і практично жив там останні 10 років".

Однак, замість того, щоб інвестувати свої гроші для отримання більшого прибутку в майбутньому, він витратив їх на ігри, перегляд фільмів та спілкування з незнайомцями в Інтернеті.

Він додав: "Я навіть завів стосунки на відстані, щоб скоротати час, але з цього нічого не вийшло і т.д.; по суті, я був NEET (не в освіті, не в роботі і не в навчанні)".

Після цього він вступив на юридичний факультет університету. Однак і з цим не все вийшло так, як він собі уявляв: "Я вступив до університету, подумав, що раз у мене є стільки грошей, то чому б просто не отримати освіту. Я отримав юридичну освіту і вирішив отримати ступінь магістра, але десь між цим я вирішив, що мені це все не потрібно, я просто більше не хочу цим займатися. Тож я кинув навчання. Зараз мені 28, і я не маю жодного соціального життя, жодного сенсу життя, жодних захоплень. Я розумію, що мені скоро виповниться 30. Я ніколи не працював жодного дня в своєму житті тому, що мені це було не потрібно. Наразі всі мої рахунки оплачені, але я знаю, що це не триватиме вічно".

Він вважає, що через виграш у лотерею втратив можливість навчитися важливим життєвим навичкам – і це зробило його "нудною" людиною. "Я відчуваю, що виграш у лотерею був прокляттям, тому що у мене немає напряму, немає хобі, немає особистості", - каже він. "Я розумію, що перебуваю у привілейованому становищі, бо маю гроші, щоб жити далі, але я божеволію, бо не знаю, що мені робити далі, як рухатися далі. Я самотній, і життя здається безглуздим".

Нагадаємо, чоловік, який умить розбагатів на десятки мільйонів доларів, також спантеличив, чому почувається нещасним. Він заявив, що ще ніколи в житті не був у такому стресовому стані.

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