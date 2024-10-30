Джордж Мартін напише ще одну історію у всесвіті "Гри престолів": про що вона

Письменник Джордж Мартін планує написати ще одну історію у всесвіті "Гри престолів"

Про це він написав у своєму блозі.

Як виявилося, Браавос був однією з тем для нового серіалу HBO. Проте проєкт з невідомих причин скасували (або відклали).

"Днями я візьмусь за історію про Браавос, яку ми розробляли для HBO. На жаль, її відклали. Утім це не значить, що я до неї не повернусь. Звичайно, після завершення "Вітрів зими", – повідомив Мартін.

"Вітри зими" – незавершена шоста частина епічної серії фентезі-романів "Пісня льоду й полум'я" американського письменника Джорджа Мартіна, за якою зняли популярний в усьому світі серіал "Гра престолів". "Вітри зими" мали бути останніми в серії книг, проте згодом автор припускав, що буде створено ще одну завершальну частину "Мрія про весну".

Браавос – місто зі всесвіту "Гри престолів", розташоване на континенті Ессос (події "Гри престолів" відбуваються у Вестеросі).

Браавос найбагатший і, мабуть, найпотужніший у торговому відношенні серед вільних міст. Він побудований на сотні крихітних островів, які з'єднані мостами. Сам Мартін визнав, що придумуючи Браавос, він був натхненний Амстердамом, Венецією та іншими європейськими містами.

Як передає ІТС, серіал про Браавос доєднується до низки скасованих HBO проєктів зі всесвіту "Гри престолів". Раніше компанія скасувала приквел "Довга ніч" та відмовилась від прямого приквелу про Джона Сноу.

Водночас решта шоу у роботі: зокрема наступні сезони "Дому дракона", дія якого відбувається за два століття до подій "Гри престолів" і розповідає про дім Таргарієнів, який поринає у громадянську війну.

Крім того, триває робота над створенням серіалу про Ейгона Завойовника, події якого відбуватимуться приблизно за 130 років до "Дому Дракона" і майже за 300 років до подій "Гри престолів".

Цього літа Мартін також повідомив, що раніше скасований серіал "Десять тисяч кораблів" таки знімуть. "10 000 кораблів" – це спін-офф, дія якого відбувається за тисячоліття до подій "Гри престолів". У ньому розповідається про принцесу Німерію, засновницю дому Мартеллів та королівства Дорн.

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