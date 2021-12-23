Дзьоб у хрусткому тісті: жінка знашла цілу курячу голову у коробці гарячих крилець відомого фастфуду

Дзьоб у хрусткому тісті: жінка знашла цілу курячу голову у коробці гарячих крилець відомого фастфуду

Своєю чергою KFC запросила її до закладу, аби показати, як відбувається приготування, і переконати, що у гарячих крильцях більше не опиняться курячі голови.

У передмісті Лондона жінка знайшла цілу курячу голову в коробці гарячих крилець всесвітньо відомого фастфуду KFC.

Про це інформує The Sun.

На опублікованому у Мережі знімку видно курячу голову з очима та дзьобом у хрусткому тісті просто з жаровні.

Компанія KFC у Twitter прокоментувала, що була "здивована" як вся голова прокралася до крилець.

"Ми підійшли до інциденту надзвичайно серйозно — уже вжили подальших заходів з нашими постачальниками, а також перенавчили наші команди, щоб запобігти повторенню цього", — розповіли у компанії.

Жінці, яка знайшла у фастфуді курячу голову, вручили подарунок від KFC. Також її разом з родиною запросили до закладу, аби показати, як відбувається приготування, і переконати, що у гарячих крильцях більше не опиняться курячі голови.

Своєю чергою читачі бурхливо відреагували на цей інцидент у коментарях.

"Мені б дуже хотілося повернутися назад у часі на 2 хвилини, коли я цього ще не бачив";

"Принаймні ти знаєш, що це справжня курка".

Від коментарів не втрималися і вегетаріанці:

"Якщо ви їсте м’ясо, вам нема на що скаржитися, ви просто зіткнулися із реальністю";

"Якщо ви не можете зрозуміти, що ваша їжа є мертвою твариною, вам не слід їсти м’ясо".

Нагадаємо, що у 2018 році у Будинку профспілок на річницю Революції Гідності відкрили фастфуд KFC.

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