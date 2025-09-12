- Дата публікації
Дзвінки у двері серед ночі нажахали людей: поліція знайшла несподіваного винуватця
У Швабасі виявили незвичайного «жартівника».
У Німеччині поліція «затримала» слимака-жартівника, який дзвонив у двері.
Про це пише Bild.
У місті Швабах, Баварія, мешканці багатоквартирного будинку викликали поліцію через нічні «атаки» на їхні дверні дзвінки. Люди були впевнені, що це витівки молоді або зловмисників, адже камери з датчиками руху нічого не зафіксували.
Коли правоохоронці прибули на місце, то заскочили «порушника» на гарячому. І ним виявився звичайний слимак, який повзав панелею й випадково запускав мелодійне «дзень-дзень-дзень».
«Він сидів просто на табличці! Навіть слід слизу залишив, коли рухався кнопками», – розповів виданню місцевий мешканець Домінік.
Поліцейські, замість протоколу, винесли слимаку попередження і переселили його на найближчу трав'янисту ділянку.
