ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Цікaвинки
Кількість переглядів
637
Час на прочитання
1 хв

Дзвінки у двері серед ночі нажахали людей: поліція знайшла несподіваного винуватця

У Швабасі виявили незвичайного «жартівника».

Автор публікації
Фото автора: Юлія Шолудько Юлія Шолудько
Двері

Двері / © Freepik

У Німеччині поліція «затримала» слимака-жартівника, який дзвонив у двері.

Про це пише Bild.

У місті Швабах, Баварія, мешканці багатоквартирного будинку викликали поліцію через нічні «атаки» на їхні дверні дзвінки. Люди були впевнені, що це витівки молоді або зловмисників, адже камери з датчиками руху нічого не зафіксували.

Коли правоохоронці прибули на місце, то заскочили «порушника» на гарячому. І ним виявився звичайний слимак, який повзав панелею й випадково запускав мелодійне «дзень-дзень-дзень».

«Він сидів просто на табличці! Навіть слід слизу залишив, коли рухався кнопками», – розповів виданню місцевий мешканець Домінік.

Поліцейські, замість протоколу, винесли слимаку попередження і переселили його на найближчу трав'янисту ділянку.

Нагадаємо, ведмідь вдерся до магазина, щоб поласувати полуничним морозивом.

Дата публікації
Кількість переглядів
637
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie