Дзвінки у двері серед ночі нажахали людей: поліція знайшла несподіваного винуватця

У Німеччині поліція «затримала» слимака-жартівника, який дзвонив у двері.

Про це пише Bild.

У місті Швабах, Баварія, мешканці багатоквартирного будинку викликали поліцію через нічні «атаки» на їхні дверні дзвінки. Люди були впевнені, що це витівки молоді або зловмисників, адже камери з датчиками руху нічого не зафіксували.

Коли правоохоронці прибули на місце, то заскочили «порушника» на гарячому. І ним виявився звичайний слимак, який повзав панелею й випадково запускав мелодійне «дзень-дзень-дзень».

«Він сидів просто на табличці! Навіть слід слизу залишив, коли рухався кнопками», – розповів виданню місцевий мешканець Домінік.

Поліцейські, замість протоколу, винесли слимаку попередження і переселили його на найближчу трав'янисту ділянку.

