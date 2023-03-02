Ефектна далекобійниця продає свої інтимні фото колегам: уже заробила на власну фуру

Жінка за шість місяців роботи заробила більше, ніж за п'ять років.

27-річна водійка вантажівки Шеннон з Великої Британії придумала, як почати заробляти більше та заснувати власну транспортну компанію. Для цього вона почала продавати далекобійникам інтимні фото.

Про це пише thesun.co.uk.

Шеннон до дебюту на OnlyFans заробляла лише 11,50 фунтів стерлінгів за годину. Проте згодом вона почала помічати, що її колеги - це самотні люди, які багато часу проводять у дорозі. А тому вона зареєструвалась на сайті для дорослих, де почала продавати свої інтимні фото та відео. Дівчина знімається у відвертому одязі на фоні вантажівок, щоб зацікавити далекобійників. Зараз у неї є багато шанувальників, завдяки чому вона покращила своє матеріальне становище та навіть уже викупила фуру за 20 тисяч фунтів стерлінгів.

Фото: thesun.co.uk

"Я не хотіла бути ще однією дівчиною в спальні, яка займається OnlyFans. Я знала, що сподобаюся водіям вантажівок, тому дала їм те, про що вони завжди мріяли - і це вибухнуло за одну ніч. Вони сидять у своїх вантажівках цілими днями, кожен день, тиждень за тижнем. Це самотня робота. Я знаю, що у них на думці, і тому втілила цю ідею в життя. Я помітила прогалину на ринку і тепер заробляю достатньо, щоб заснувати власний транспортний бізнес", - каже дівчина.

Британка каже, що за останні шість місяців вона заробила більше, ніж за 5 років, поки кермувала вантажівкою. У планах дівчини - купити 10 фур та заснувати власну транспортну компанію.

Фото: www.thesun.co.uk

Нагадаємо, у США на ранчо Рокленд, штат Юта, Абель Моррісон одружився з чотирма жінками. Полігамна родина виховує 15 дітей.

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