Труфена Мутоні / © Guinness World Records

У Кенії екологічна активістка Труфена Мутоні встановила новий світовий рекорд, безперервно обіймаючи дерево протягом 72 годин.

Про це повідомляє Книга рекордів Гіннеса.

Таким чином 22-річна активістка значно перевершила попереднє досягнення — 50 годин 2 хвилини 28 секунд, яке належало Фредеріку Боак’є з Гани.

Для Мутоні це вже друга спроба встановити рекорд. У лютому 2025 року вона протрималася 48 годин, однак цього разу змогла суттєво покращити результат.

За словами активістки, перша спроба була радше символічним жестом. Друга ж стала усвідомленим зобов’язанням привернути увагу до того, що боротьба зі зміною клімату потребує не одноразових акцій, а постійних і послідовних дій.

«Світові потрібно більше, ніж символізм. Потрібні витривалість і докази того, що турбота про планету — це тривала відповідальність», — пояснила вона.

Труфена Мутоні / © Guinness World Records

Мутоні, яка є також послом кампанії «15 мільярдів дерев», зазначила, що під час першої підготовки припустилася серйозних помилок. Зокрема, вона практикувала сухе голодування та обмежувала споживання води, що створювало ризики для здоров’я.

Під час другої спроби активістка кардинально змінила підхід: збільшила споживання води, відмовилася від надмірних фізичних навантажень і зосередилася на спокійній, збалансованій підготовці. За її словами, фізичної втоми вона майже не відчувала, основною проблемою стала сонливість через нестачу сну напередодні.

Як і за правилами марафонських рекордів Гіннеса, Мутоні мала право на п’ятихвилинну перерву за кожну годину активності, якою могла скористатися одразу або накопичити для тривалішого відпочинку.

Труфена Мутоні / © Guinness World Records

Активістка сподівається, що її рекорд допоможе поширити ідею, що турбота про довкілля не потребує агресії чи страху, а ґрунтується на витривалості, повазі до природи та власного тіла.

