Біде вважають екологічною альтернативою туалетному паперу / © Фото з відкритих джерел

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Туалетний папір навряд чи зникне з ванних кімнат найближчим часом, але в деяких країнах його вже давно доповнюють або частково замінюють водними системами для підмивання. Один з найвідоміших прикладів — Японія, де електронні сидіння для унітазів уміють подавати теплу воду, регулювати напрямок струменя та сушити вимиту зону повітрям. Вони не лише додають комфорту, а й можуть допомогти зменшити витрати туалетного паперу.

Про популярність японських туалетів із функцією біде та їхній вплив на повсякденні звички пише Daily Galaxy.

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Як японські туалети змінили звички людей

Компанія TOTO випустила першу модель Washlet — електронного сидіння з функцією підмивання — 1980 року. Спочатку новинка здавалася незвичною, однак згодом водне очищення стало популярним у житлових будинках, готелях, аеропортах і на залізничних станціях.

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За даними опитування Кабінету міністрів Японії, опублікованими Nippon.com, 1992 року такі пристрої були лише в 14,2% домогосподарств. У березні 2018-го показник серед домогосподарств із двох і більше людей сягнув уже 80,2%.

Популярність технології продовжує зростати й за межами Японії. Як повідомляє виробник TOTO, в листопаді 2025 року загальна кількість проданих у світі сидінь Washlet перевищила 70 мільйонів. Це показник продажів продукції компанії, а не кількості японських домівок із такими туалетами.

© ТСН

Чи відмовляються японці від туалетного паперу

Опитування Японської асоціації санітарного обладнання, проведене у вересні та жовтні 2025 року серед 4700 людей, які мають вдома сидіння з підмиванням теплою водою, показало: 53% користуються функцією заднього підмивання майже щоразу, а 21% не використовують її взагалі. Решта вдається до неї частіше або рідше залежно від ситуації.

Результати свідчать, що навіть у країні, де така технологія давно стала звичною, не всі користуються нею постійно. Водночас водне очищення впливає на кількість паперу, який потрібен після відвідування туалету.

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За результатами того самого опитування люди, які користувалися струменем води після випорожнення, витиралися папером у середньому 2,1 раза. Серед тих, хто не використовував цю функцію, середній показник становив 3,4 раза.

Отже, японський досвід демонструє не повне зникнення туалетного паперу, а скорочення його використання. Частина людей продовжує користуватися папером навіть після підмивання, наприклад, для остаточного висушування шкіри.

Скільки ресурсів витрачають на туалетний папір

Виробництво туалетного паперу потребує деревини, води та електроенергії. В одній із часто цитованих оцінок, яку наводить Scientific American, на виготовлення одного рулону може йти приблизно 140 літрів води, 1,3 кВт·год електроенергії та близько 680 грамів деревини. Це орієнтовні показники, які можуть відрізнятися залежно від технології виробництва та самого продукту.

Екологічні наслідки пов’язані не лише з водою та енергією, а й із походженням целюлози. Рада з захисту природних ресурсів США — NRDC — у звіті про виробництво паперових гігієнічних виробів звертає увагу на вплив заготівлі деревини на бореальні ліси Канади. Особливої уваги, за оцінкою організації, потребує продукція з первинного деревного волокна, водночас перероблена сировина може зменшувати навантаження на ліси.

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У новому звіті NRDC пояснюють, що виробництво туалетного паперу, рушників і серветок може шкодити природі, особливо якщо для цього вирубують ліси. Менше шкоди довкіллю завдають вироби з переробленого паперу або бамбука, вирощеного без надмірного виснаження природних ресурсів.

Чи справді біде завжди екологічніше

Водні сидіння допомагають зменшити використання одноразового паперу, однак для повноцінної оцінки їхнього впливу на довкілля потрібно враховувати й інші чинники. Електронним моделям потрібна електроенергія для підігрівання води та сидіння, а їхнє виробництво потребує матеріалів, електронних компонентів і ресурсів для доставлення.

Аналіз життєвого циклу багатофункціонального туалету з вбудованим підмиванням, опублікований у журналі Energies 2021 року, показав, що екологічний результат залежить від конструкції пристрою та сценарію використання. Серед помітних чинників впливу на довкілля вчені назвали споживання електроенергії під час експлуатації. Результати дослідження показують, чому недостатньо порівнювати лише кількість використаного паперу й води.

Тож екологічна перевага залежить від конкретної системи та звичок людини. Просте механічне біде, електронне підігріване сидіння і комплексний туалет із сушінням мають різні потреби в ресурсах. А якщо людина не готова переходити на водне очищення, зменшити вплив на довкілля можна й завдяки вибору туалетного паперу з переробленої сировини.

Японський досвід показує, що нова технологія необов’язково повністю витісняє стару. Вона може змінити повсякденну звичку, зменшити споживання одноразових матеріалів і запропонувати інший рівень комфорту — без обіцянки, що туалетний папір зникне назавжди.

Нагадаємо, під час вибору туалетного паперу багато хто орієнтується на кількість шарів, щільність і м’якість. Але дорогий і щільний папір — не завжди кращий.

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