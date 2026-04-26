Економія 20 тисяч гривень на місяць: українка розповіла, які витрати прибрала

Українська блогерка Катя розповіла, як їй вдається щомісяця відкладати близько 20 тисяч гривень. За її словами, секрет не у складних фінансових схемах, а у відмові від дрібних щоденних витрат, які непомітно забирають значну частину бюджету.

Катя зазначила, що насамперед не витрачає гроші на каву під час прогулянок.

Катя зазначила, що насамперед не витрачає гроші на каву під час прогулянок. За її словами, вона просто не любить каву, тому зазвичай обирає звичайну воду. Така звичка допомагає уникати регулярних невеликих витрат, які за місяць можуть скласти відчутну суму.

Ще один спосіб економії — відмова від таксі. Блогерка користується громадським транспортом і жартує, що поїздки автобусом не лише дешевші, а й іноді приносять “смішні історії з бабусями”.

Крім того, дівчина майже не витрачається на салони краси та косметологів. Базові процедури вона робить самостійно вдома, що також дозволяє суттєво скоротити щомісячні витрати.

За словами Каті, саме такі прості побутові звички допомагають їй стабільно накопичувати кошти без відчутного дискомфорту.

