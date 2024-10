Економіст майже 20 років тому відмовився від грошей та цивілізації: як він живе (фото)

Ірландський письменник Марк Бойл майже 20 років тому вирішив повністю відмовитися від готівки після розмови, яка змінила життя, і тепер живе без води, електрики та Інтернету.

Про це пише Mirror.

45-річний випускник факультету бізнесу та економіки спочатку мав намір працювати від 9 ранку до 17-ї години, але розмова з другом 2007 року все змінила. Обговоривши деякі з найактуальніших проблем світу, Марк дійшов висновку, що в основі всіх подібних зол лежать гроші, і тому вирішив уникати їх взагалі.

Марк, родом із Баллішаннона, графство Донегал, Ірландія, вирішив зробити перший крок до безготівкового існування, продавши свій будинок і переїхавши в старий вагончик. Попри те, що він був сповнений рішучості внести зміни, кардинальна зміна далася непросто, і Марк спочатку сумував за комфортом, до якого звик, зокрема за кавою.

Проте Марк не відмовився від своєї місії, і, як він освоївся зі своїм новим розпорядком життя, справи поступово ставали легшими, як повідомляє Galway Beo. Пишучи про свій досвід 2010 року, Марк поділився: "Але через декілька місяців усе стало дуже легко, я виконав усі свої повсякденні завдання. За іронією долі, я знайшов останні два роки найбільш насиченими у своєму житті".

Потім 2017-го Мак пішов ще далі зі своїм новим способом життя – переїхав до старого дерев’яного будинку у віддаленому районі графства Голвей, далеко від сучасних зручностей, таких як електрика, проточна вода та Інтернет. Хоча дехто описує альтернативний спосіб життя Марка як "простий", він не вважає це абсолютно точним.

Марк, якого часто називають "безгрошівцем", часто пише про свій досвід для The Guardian, докладно викладаючи свої погляди на "вільну економіку", а також на більш практичні аспекти життя, яке він прожив, шукаючи їжу та ловлячи рибу, а не ходячи на шопінг. Автор, який 2010 року опублікував книжку The Moneyless Man: A Year of Freeconomic Living, сказав: "Моє попереднє життя в місті було досить простим, але складалося з тисяч складних речей, таких як: смартфони, розетки та пластикові предмети. Тепер я створюю досить громіздке життя, де я повинен робити все".

Хоча Марк добре усвідомлює, що його спосіб життя може не всім сподобатися, він сподівається, що його історія надихне інших думати про те, щоб менше залежати від грошей: "Я не романтизую ні минуле, ні майбутнє. Я знаю, який спосіб життя приносить мені найбільше спокою та задоволення".

В інтерв’ю з репортеркою Сереною Реннер Марк, який віддав 90 відсотків свого майна почавши свій новий шлях, розмірковував про якості, необхідні для "безгрошового життя". Він поділився: "Жити без грошей набагато легше, ніж бути вченим-ракетником або нейрохірургом у місті. Навіть переходити дорогу в місті вимагає навігації. Якщо ви подумаєте про всі складності, які роблять місто функціонувальним, це вимагає маси ресурсів та різних людей з різними навичками. Але тут ви йдете доріжкою, а на узбіччі дороги є декілька ягід, і ви їх збираєте. А на тій ділянці є кілька черемші, звідки ви завжди їх дістаєте, і ви їх збираєте. Це не так вже й складно".

