Ексбос мафії розповів про найгірший момент свого злочинного життя: "Єдиний живий і вільний"

Будучи колишнім босом мафії, Майкл Францезе, ймовірно, має у своїй шафі безліч скелетів, але є один особливо похмурий досвід, який справді не дає йому заснути ночами.

Про це він розповів Lad Bible.

72-річний колишній бандит був шановним лейтенантом горезвісного злочинного клану Коломбо, який відвернувся від похмурого злочинного світу Нью-Йорка та якимось чином вижив, щоб розповісти цю історію.

Прозваний "Принцом мафії", він кинув підготовчий медичний курс в Університеті Гофстра, щоб перейняти владу у свого батька Сонні Францезе після того, як 1967 року його засудили до 50 років ув'язнення за пограбування банку.

Описуючи свого батька як "Джона Готті свого часу", Францезе пояснив, що тюремне ув'язнення боса мафії спровокувало ланцюг подій, внаслідок яких він став повністю посвяченим у мафію, щоб зайняти своє місце у посвяченні, подібному до Сопрано.

Майкл Францезе / Фото: Getty Images

Він був офіційно проголошений на Геловін 1975 року після "20 років очікування", але визнав, що зміг обійти чергу раніше за багатьох інших членів банди "з поваги до свого батька".

І це було так само драматично, як і в кіно: колишній бандит дав клятву на крові і заявив, що слідуватиме кодексу честі та поведінки, відомому як омерта, разом зі своїми п'ятьма найкращими друзями.

Джиммі Анджеліно, Джозеф Пераїно-молодший, Сальваторе Мічіотта, Віто Гуццо-старший та Джон Мінерва також присягнули тієї ночі на вірність банді Коломбо, яка була однією з п'яти сімей Нью-Йорка, які контролювали організовану злочинність в американському місті.

Але протягом наступних двадцяти років Францезе втратив кожного зі своїх друзів.

Майкл Францезе / Фото: Getty Images

Гангстер, який народився в Брукліні, заробив мільйони доларів, обманюючи федеральний уряд із податків на бензин. Він увійшов до списку "П'ятдесяти найвпливовіших і найбагатших босів мафії" за версією журналу Fortune, а журнал Vanity Fair заявив, що він "один з найвищих мафіозі" від часів Аль Капоне".

Францезе, звичайно, вдалося зайняти місце свого батька, але ці рейтинги його не дуже вражають.

В інтерв'ю Metro він сказав: "Що сумно, так це те, що 48 із цих чоловіків мертві, а номер 49 все ще перебуває у в'язниці. Я єдиний, хто живий і вільний із цього списку".

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Після другого тривалого тюремного ув'язнення Францезе вирішив вийти з мафії. Він утік із Нью-Йорка разом зі своєю родиною, що, очевидно, було досить ризиковано для людини його рівня. Але це спрацювало, і безстрашний колишній капітан мафії став єдиним головою великого злочинного клану, який міг піти без захисту поліції та вижити.

Хоча він залишив це життя позаду, на жаль, йому не вдалося так легко позбутися своїх спогадів.

Обговорюючи переживання, які досі переслідують його через 25 років, Францезе сказав: "Я думаю, що найпохмурішим моментом було бачити, як вбивають друзів, особливо тих, кого я вважав невиправданим. І ви знаєте, на жаль, це сталося з багатьма хлопцями довкола мене. І це похмурі моменти. Я весь час говорю людям, що вбивство — це жахлива річ, і бачити, як це відбувається, або знати, що це сталося з кимось, хто вам справді небайдужий, це важко принаймні для мене. Один із справжніх жахів цього життя — це те, що ти робиш помилку або потрапляєш у біду, твій найкращий друг заводить тебе до кімнати, і ти більше не виходиш із неї. Я маю на увазі це частина життя".

Майкл Францезе / Фото: Getty Images

Колишній бандит тепер став мотиваційним оратором, який надихає молодь та вразливих дорослих проти життя в організованій злочинності. Цього місяця Францезе вирушить у тур Re Made Man Великою Британією та Ірландією.

Нагадаємо, кур'єр закрутив роман із дружиною головного гангстера і став кілером мафії. Випадкова зустріч зі старшою жінкою поставила Ларрі Маццу на шлях одного з найсмертоноснішних злочинців Коломбо.

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