Ексінженер NASA вилив кров у море заради експерименту з акулами: він був шокований результатом

Ексінженер NASA, а нині ютубер Марк Робер перевірив теорію щодо акул та крові.

Як пише LAD Bible, в липні 2019 року 44-річний чоловік вирушив до місця, що кишить акулами, за 32 км від берега на Багамах. Він провів свій експеримент разом з морським біологом і експертом з занурення з акулами Люком Тіпплом.

Марк розповів шанувальникам, що він розробив "надійну процедуру тестування" і побудував собі "обладнання NASA-класу", щоб розвіяти давній стереотип про те, що акули кидають усі свої справи, щойно відчувають запах крові.

Він пояснив: "Я планував перевірити, як далеко вони можуть відчути запах однієї краплі крові у воді, але спочатку я хотів отримати докази того, що вони насправді віддають перевагу крові, а не будь-якому іншому запаху".

Експеримент з акулами / Фото: YouTube/Mark Rober

Експеримент

Для цього він обладнав чотири дошки для серфінгу, з кожної з яких витікало по два літри різної рідини – риб'ячого жиру, коров'ячої крові, морської води та сечі. Ці рідини викачувалися до океану протягом години, а Марк і Люк спостерігали за цим зі свого човна, знімаючи відео з дрона, щоб зафіксувати, скільки акул відвідало кожну дошку.

Показуючи свій складний на вигляд пристрій, який він створив, щоб насоси працювали в унісон, Марк пояснив, що він працює за допомогою радіосигналу з човна. "Кожна дошка для серфінгу має водонепроникний приймач, який також містить батарею, спеціальну друковану плату і два Arduino", - розповів винахідник. "Потім у мене є пульт дистанційного керування, і щойно я натискаю цю кнопку, вони всі починають качати одночасно".

Експеримент з акулами / Фото: YouTube/Mark Rober

Результати

Перші десять хвилин минули без особливої активності біля жодної з дощок – що, за словами Марка, було досить заспокійливим для людей, які бояться, що в океані раптово почнеться кровотеча, або, що якщо помочитися в гідрокостюм, то це може привабити акул.

Він зауважив: "Поки що це досить цікаво, ми показали, що якщо у вас великий поріз і ви стікаєте кров'ю, а в радіусі 45 метрів від вас багато акул, вони, начебто, кажуть: “Та”. Вже цікава знахідка, чи не так? Можна подумати, що трохи крові – і з'явиться величезний рій, але поки що це не так".

Активність, схоже, зросла через 20 хвилин, хоча звірі не зовсім збіглися до дощок.

Наприкінці експерименту команда виявила, що чотири акули пішли перевірити риб'ячий жир, жодна не потурбувалася про морську воду або сечу, але до дошки з кров'ю безпосередньо підпливла 41 акула.

Марк продовжив: "Тепер, коли ми розвінчали деякі міфи серфінгу про сечу і довели, що акули, безумовно, віддають перевагу крові, а не будь-чому іншому, що ми тестували, справжнє питання полягає в тому, скільки крові їх цікавить?".

Експеримент з акулами / Фото: YouTube/Mark Rober

Другий етап

Для другої фази свого тесту Роберт запросив на борт місцевого флеботоміста, який взяв кров у нього та інших членів екіпажу, замість того, щоб знову використовувати коров'ячу кров.

Потім до двох дощок були прикріплені чотири випуклі мішки, подібно до того, як це було в початковому дослідженні, а посередині них знову помістили морську воду, яка слугувала контрольною групою.

"Дошка ліворуч перекачувала людську кров повільно, по одній краплі на хвилину, права – швидко, в середньому по одній краплі кожні чотири секунди", - пояснив Марк.

Він зазначив, що хоча швидкість перекачування може здатися великою, вона "в 40 разів менша", ніж кількість крові, яка була перекачана під час першого експерименту.

Висновки

Обговорюючи свої висновки, ексдизайнер Apple сказав: "За годину жодна акула не перевірила плату управління, нуль акул перевірили плату з повільним перекачуванням крові і рівно нуль акул перевірили плату з швидким перекачуванням крові. Це був далеко неідеальний експеримент, але я думаю, що можна з упевненістю сказати, що якщо жодна акула не прийде перевірити 15 крапель людської крові на хвилину посеред води, що кишить акулами, то з вами, ймовірно, все буде гаразд, якщо отримаєте невелику подряпину. Я маю на увазі, що в радіусі 1,6 км не буде якогось шаленого ажіотажу з однією краплею крові від усіх акул".

Нагадаємо, нещодавно понад 100 китів викинулися на берег. Рятувальники повідомили, скільки ссавців загинуло.

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