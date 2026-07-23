ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Цікaвинки
Кількість переглядів
330
Час на прочитання
2 хв

Екскурсійний гелікоптер упав на туристів: момент аварії потрапив на відео

Екскурсійний гелікоптер у Китаї несподівано впав просто на людей, які спостерігали за польотом. Двоє туристів зазнали травм, а причини інциденту вже розслідують.

Автор публікації
Фото автора: Софія Бригадир Софія Бригадир
Коментарі
У Китаї екскурсійний гелікоптер впав на туристів

У Китаї екскурсійний гелікоптер упав на туристів / © скриншот з відео

У провінції Цінхай на північному заході Китаю екскурсійний гелікоптер під час демонстраційного польоту втратив керування і впав на двох туристів, які спостерігали за польотом. Обох постраждалих із травмами голови госпіталізували.

Про це повідомило видання Mirror.

Аварія сталася у мальовничій зоні «Чака Скай №1», розташованій поблизу солоного озера у провінції Цінхай. За словами очевидців, літальний апарат виконував демонстраційний політ на малій висоті у складі групи з трьох автожирів.

На відео, яке поширилося в Мережі, видно, як жовтий автожир несподівано починає втрачати керування. З задньої частини повітряного судна з’являється дим, після чого воно різко відхиляється ліворуч і стрімко падає на землю. У момент падіння літальний апарат приземлився на двох туристів, які перебували поруч і спостерігали за польотом.

Постраждалих оперативно доправили до Народної лікарні округу Улан. Після надання першої допомоги їх перевели до більшого медичного закладу в префектурі Хайсі. За інформацією слідчої групи, після госпіталізації обоє туристів залишалися притомними, а їхній стан нині оцінюють як стабільний.

У заяві представників влади зазначається, що внаслідок аварійного приземлення гелікоптера двоє людей на землі зазнали травм. Після інциденту літальний апарат вилучили для проведення експертизи, а туристичну локацію тимчасово закрили.

Попередні висновки вказують на те, що причиною втрати керування могла стати турбулентність сліду від іншого автожира, який летів поруч у складі групи. Водночас ця версія ще перевіряється.

Пасажири автожира Harbin XLI, який може перевозити двох або трьох осіб, не постраждали. Розслідування обставин аварії триває.

Раніше ми розповіли, що в літаку, який летів з Тенеріфе до Великої Британії, спалахнула масова бійка, участь у якій взяли 10 пасажирів. Через небезпеку борт повернувся назад до аеропорту.

Коментарі
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
330
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie