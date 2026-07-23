Екскурсійний гелікоптер упав на туристів: момент аварії потрапив на відео

У Китаї екскурсійний гелікоптер упав на туристів / © скриншот з відео

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У провінції Цінхай на північному заході Китаю екскурсійний гелікоптер під час демонстраційного польоту втратив керування і впав на двох туристів, які спостерігали за польотом. Обох постраждалих із травмами голови госпіталізували.

Про це повідомило видання Mirror.

Аварія сталася у мальовничій зоні «Чака Скай №1», розташованій поблизу солоного озера у провінції Цінхай. За словами очевидців, літальний апарат виконував демонстраційний політ на малій висоті у складі групи з трьох автожирів.

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На відео, яке поширилося в Мережі, видно, як жовтий автожир несподівано починає втрачати керування. З задньої частини повітряного судна з’являється дим, після чого воно різко відхиляється ліворуч і стрімко падає на землю. У момент падіння літальний апарат приземлився на двох туристів, які перебували поруч і спостерігали за польотом.

Постраждалих оперативно доправили до Народної лікарні округу Улан. Після надання першої допомоги їх перевели до більшого медичного закладу в префектурі Хайсі. За інформацією слідчої групи, після госпіталізації обоє туристів залишалися притомними, а їхній стан нині оцінюють як стабільний.

У заяві представників влади зазначається, що внаслідок аварійного приземлення гелікоптера двоє людей на землі зазнали травм. Після інциденту літальний апарат вилучили для проведення експертизи, а туристичну локацію тимчасово закрили.

Попередні висновки вказують на те, що причиною втрати керування могла стати турбулентність сліду від іншого автожира, який летів поруч у складі групи. Водночас ця версія ще перевіряється.

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Пасажири автожира Harbin XLI, який може перевозити двох або трьох осіб, не постраждали. Розслідування обставин аварії триває.

Раніше ми розповіли, що в літаку, який летів з Тенеріфе до Великої Британії, спалахнула масова бійка, участь у якій взяли 10 пасажирів. Через небезпеку борт повернувся назад до аеропорту.

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