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Екскурсійний гелікоптер упав на туристів: момент аварії потрапив на відео
Екскурсійний гелікоптер у Китаї несподівано впав просто на людей, які спостерігали за польотом. Двоє туристів зазнали травм, а причини інциденту вже розслідують.
У провінції Цінхай на північному заході Китаю екскурсійний гелікоптер під час демонстраційного польоту втратив керування і впав на двох туристів, які спостерігали за польотом. Обох постраждалих із травмами голови госпіталізували.
Про це повідомило видання Mirror.
Аварія сталася у мальовничій зоні «Чака Скай №1», розташованій поблизу солоного озера у провінції Цінхай. За словами очевидців, літальний апарат виконував демонстраційний політ на малій висоті у складі групи з трьох автожирів.
На відео, яке поширилося в Мережі, видно, як жовтий автожир несподівано починає втрачати керування. З задньої частини повітряного судна з’являється дим, після чого воно різко відхиляється ліворуч і стрімко падає на землю. У момент падіння літальний апарат приземлився на двох туристів, які перебували поруч і спостерігали за польотом.
Постраждалих оперативно доправили до Народної лікарні округу Улан. Після надання першої допомоги їх перевели до більшого медичного закладу в префектурі Хайсі. За інформацією слідчої групи, після госпіталізації обоє туристів залишалися притомними, а їхній стан нині оцінюють як стабільний.
У заяві представників влади зазначається, що внаслідок аварійного приземлення гелікоптера двоє людей на землі зазнали травм. Після інциденту літальний апарат вилучили для проведення експертизи, а туристичну локацію тимчасово закрили.
Попередні висновки вказують на те, що причиною втрати керування могла стати турбулентність сліду від іншого автожира, який летів поруч у складі групи. Водночас ця версія ще перевіряється.
Пасажири автожира Harbin XLI, який може перевозити двох або трьох осіб, не постраждали. Розслідування обставин аварії триває.
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