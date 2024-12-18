Експерт із НЛО заявив, що знайшов портал прибульців для вторгнення на Землю: де він розташований

Він виступив із попередженням про потенційне вторгнення іншопланетян і вважає, що існує портал, через який НЛО прибувають на Землю.

Експерт із НЛО вважає, що іншопланетяни можуть вторгнутися на Землю в будь-який момент і попередив, що вони "дадуть про себе знати".

Про це він розповів Irish Mirror.

Карл Неллі з Ірландської організації з дослідження НЛО та паранормальних явищ (UPRI) виступив з моторошним попередженням після того, як поблизу військових об'єктів були помічені незрозумілі об'єкти. Таємничі об'єкти були помічені в США, Великій Британії та Німеччині. Неллі сказав, що кількість спостережень зростає, і вважає, що це може бути портал для прибульців, через який вони потрапляють на Землю і залишають її.

За його словами, таємний вхід розташований посеред Ірландії між містами Атлон і Слейн. Його заяви з'явилися після того, як влада США заявила, що не може встановити походження цих об'єктів. "Наразі ми не маємо жодних доказів того, що помічені безпілотники становлять загрозу національній чи громадській безпеці або мають іноземне походження", - заявив минулого тижня офіційний представник Білого дому.

Неллі стверджує, що якби помічені проблискові вогні були просто безпілотниками, це вже було б підтверджено. Про це він сказав в інтерв'ю: "Це дивовижна ситуація, як ми її бачимо. Ви можете собі уявити, що коли щось з'являється над військовою базою, військовий вертоліт піднімається догори і досліджує це, але вони цього не зробили. Вони називають їх дронами. Це безпілотники чи НЛО? Якби це були безпілотники, вони б уже ідентифікували їх, навіть просто збивши один із них, щоб побачити, що це таке. Але вони цього не зробили, і це наводить нас на думку, що, можливо, це знову можуть бути НЛО".

Неллі сказав, що поява об'єктів, що літають, поблизу військових баз є частиною безпрецедентного глобального сплеску спостережень НЛО за останні два місяці – зокрема в Ірландії, де декілька підозрілих НЛО були помічені в районі Слейна і Атлона. Він припустив, що на планеті існують певні місця, де НЛО прилітають з космосу і відлітають назад, і стверджує, що одне з таких місць може існувати в ірландському середньогір'ї, що пояснює зростання кількості спостережень за останні тижні.

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"Дуже дивно, що це відбувається в багатьох місцях одночасно. Ми не звикли до такого на цій стороні світу. В якийсь момент вони дадуть про себе знати, і чому б не зараз?" - додав він.

Експерт з НЛО сказав, що нещодавні спостереження свідчать про те, що іншопланетяни оцінюють військову силу, і зазначив, що НЛО також були помічені поблизу ядерних об'єктів. "Здається, це якесь спостереження, яке відбувається в цей момент часу, і воно, здається, посилилося, без тіні сумніву, і ви б здивувалися", - стверджує він.

Однак Неллі спокійно ставиться до перспективи вторгнення прибульців і вважає, що існують більші загрози для людства, про які варто турбуватися. "Якщо покласти вторгнення прибульців на одну шальку терезів, а ШІ – на іншу, я б більше турбувався про ШІ", - сказав він.

Неллі є співавтором трьох книжок про іншопланетян та НЛО у співавторстві з Дермотом Батлером, остання з яких - "Коло обману" (Circle of Deceit). Зараз вони працюють над четвертою книжкою.

Нагадаємо, вчені з'ясували, на яких планетах можуть жити іншопланетяни.

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