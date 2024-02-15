Експерт назвав дві величезні перешкоди, які треба подолати іншопланетянам, щоб дослідити Землю

Він стверджує, що це буде не так просто.

Експерти попереджають, що іншопланетянам, які намагаються відправити зонди на Землю, доведеться подолати дві величезні перешкоди.

Про це розповів Popular Mechanics доцент кафедри матеріалознавства та інженерії Каліфорнійського університету в США Скотт МакКормак, чия робота зосереджена на інженерних розробках для екстремальних умов, таких як космос.

Багато в чому так само, як люди десятиліттями шукали прибульців, цілком можливо, що наші позаземні колеги роблять те саме – якщо вони існують. Але, на думку науковця, іншопланетянам доведеться вирішити дві основні проблеми, перш ніж вони матимуть змогу дослідити нас для отримання інформації.

Перше – фізика, друге – інженерія.

Він сказав: "Якщо існують такі речі, як космічні цивілізації, цілком можливо, що десь протягом цих 3 або 4 мільярдів років хтось прийшов сюди або відправив зонди". Однак він попередив: "Все, що рухається швидше за світло, зараз є науковою фантастикою, тому що закони фізики кажуть, що ви не можете цього зробити".

А про те, який вигляд може мати зонд і з чого він може бути зроблений, він сказав: "Міцність – це, як правило, здатність матеріалу поглинати енергію, а такі тверді матеріали, як алмази, зазвичай мають меншу міцність. Щоб протистояти цим впливам, вам потрібен матеріал, який матиме як високу твердість, щоб протистояти деформації, так і високу в'язкість руйнування. Що це може бути за матеріал? Я думаю, у нас поки що немає відповіді".

Він також заявив, що відправити зонд у космос, не знаючи, куди саме ви прагнете, було б схоже на пошук "голки в копиці сіна", що дало б як людям, так і іншопланетянам низький шанс коли-небудь знайти одне одного".

Нагадаємо, "мандрівник у часі" заявив, що повернувся з 2671 року, та попередив про найближчі катастрофи. За його словами, одна відбудеться цими вихідними.

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