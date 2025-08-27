Не трясе під час турбулентності: експертка назвала найкраще місце в літаку для тривожних пасажирів

Як подолати аерофобію / © pexels.com

Для тих, хто відчуває тривогу перед польотом, вибір правильного місця в літаку може значно полегшити подорож. Експертка із подорожей стверджує, що вибір певних місць у салоні літака — це шанс зменшити занепокоєння та зробити політ комфортнішим.

Про це йдеться на express.

Де краще сидіти у літаку, щоб уникнути турбулентності

За словами клінічної директорки одного з оздоровчих центрів Хелен Веллс, найкраще місце для пасажирів, схильних до тривоги, розташоване над крилами літака. Ця частина салону найменш схильна до турбулентності, оскільки розташована ближче до центру мас літака. Це забезпечує стабільніший політ і допомагає заспокоїти нерви.

За даними експерта, від 33% до 40% людей відчувають певну форму тривоги, пов’язаної з польотами. Однак вона зазначає, що за допомогою правильних стратегій можна перетворити політ зі стресового досвіду на керовану та навіть приємну частину відпочинку.

Поради для подолання страху під час польоту

Окрім вибору місця, Хелен Веллс дає й інші рекомендації.

Харчування Краще поїсти до або після польоту, а не під час нього. Це допоможе уникнути дискомфорту в шлунку, що може бути спричинений нервами.

Відпочинок Спробуйте заснути під час польоту. Використовуйте маску для сну, беруші та зручну подушку. Відпочинок скоротить час подорожі та допоможе відволіктися від тривожних думок.

Техніка «5-4-3-2-1» Якщо тривога все ж таки виникла, спробуйте цю просту техніку для заземлення. Знайдіть п’ять речей, які ви бачите, чотири речі, до яких можете доторкнутися, три звуки, які чуєте, два запахи та один смак. Це допоможе переключити увагу з тривоги на навколишній світ і повернутися в сьогодення.

«Дотримуючись цих порад, можна значно зменшити тривогу та насолодитися польотом», -підсумовує експертка.

