Експерт назвав ознаки залежності від порнографії та розповів, як цього позбутися

З появою сайтів з рейтингом 18+ та численними сексуальними сценами, показаними по телебаченню, сексуальний контент став доступнішим, ніж будь-коли.

Експерт, доктор Рі Ленгхем розповів Daily Star, як визначити, чи ви залежні від сексуального контенту, і що з цим робити.

На запитання, чому хтось стає "залежним" від сексуального контенту, доктор Рі сказав, що є декілька причин.

"Це трапляється з будь-якою людиною незалежно від віку, статі, соціального стану, інтересів та виховання. Як і інші залежності, це захворювання, яке змінює роботу мозку та тіла. Залежність змушує людину відчувати сильне бажання продовжувати брати участь у певній діяльності чи поведінці, навіть якщо це призводить до негативних наслідків", - зазначив він.

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Експерт зазначив, що коли залежні дивляться порно, мозок отримує приплив дофаміну, який також відомий як хімічна речовина гарного самопочуття. Це викликає почуття хвилювання, задоволення та винагороди. З часом, коли людина переглядає відвертіший контент, тіло починає покладатися на цю діяльність, щоб природним чином виробляти дофамін.

"Без нього тіло виробляє менше дофаміну, а це означає, що людина відчуває, що їй потрібно продовжувати поводитися певним чином, щоб відчувати задоволення. Ми також знаємо, що залежність може неухильно змінювати мозок, і людині дуже важко позбутися звичок та циклів поведінки".

Найбільшою ознакою залежності від сексуального контенту є те, що його перегляд монополізує час людини, впливає на стосунки та повсякденне життя та викликає зміни в настрої та особистості людини.

Інші тривожні ознаки включають нездатність припинити перегляд сексуального контенту, попри спроби, підвищене бажання дивитися його частіше, нереалістичні уявлення про секс та пріоритетність перегляду сексуального контенту над повсякденними обов'язками та фізичною близькістю.

Експерт назвав ознаки залежності від порнографії / Фото: Getty Images

На запитання, які негативні наслідки це може мати, експерт каже, що залежність від сексуального контенту може сильно вплинути на стосунки та близькість.

"По-перше, це може змусити людину незалежно відчувати тривогу і стрес, а також змусити її відчувати, що вона недостатньо хороша для свого партнера", — сказав він.

Це також може призвести до того, що інша людина відчує необхідність конкурувати з людьми у відвертому змісті, і може негативно вплинути на загальний романтизм стосунків.

"Залежність зазвичай пов'язана з нечесною і брехливою поведінкою, яка також може вплинути на стосунки і змусити людину, яка не страждає на залежність, відвернутися від друзів і сім'ї через провину і сором, пов'язані з залежністю".

Хорошою новиною є те, що існує низка ефективних методів лікування.

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"Перший крок до будь-якого одужання від залежності - це госпіталізація", - говорить доктор Рі. "Поки ви не усвідомлюєте, що ваша поведінка не є здоровою, і поки ви не припините дивитися сексуальний контент і фантазувати про це, ви не будете на правильному шляху. В Інтернеті є багато ресурсів, зокрема програми терапії. Вони можуть бути дуже корисними, оскільки ви проходите програму у зручний час, не виходячи з власного будинку та анонімно. Ви можете виявити, що поєднання індивідуальної, групової та парної терапії – найкраще лікування, але завжди корисно бути відкритим для нових підходів".

Доктор Рі також рекомендував такі речі, як блокувальники сексуального контенту на комп'ютерах та мобільних телефонах, медитацію, регулярні фізичні вправи та розпорядок дня.

"Все це ефективні способи завадити вашому мозку покладатися на сексуальний контент, щоб почуватися добре, і допоможуть вам залишатися стійкими", - додав він.

Нагадаємо, пасажири таксі заскочили водія за мастурбацією на порно просто за кермом. Він прикрився тканиною.

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