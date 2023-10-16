Експертка назвала 5 порід собак, які рекомендує власникам-новачкам – фото

На її думку, саме вони мають найкращу поведінку.

Сім'ї часто витрачають місяці на пошук найкращої собаки для своїх домівок. Експертка компанії Elle Vet Sciences дала поради власникам-новачкам та назвала 5 порід які, на її думку, мають найкращу поведінку, що робить їх чудовими домашніми улюбленцями.

Про це пише Daily Mail.

Першою Елль назвала породу гаванський бішон: маленький "іграшковий" песик, схожий на плюшевого ведмедика, з круглою мордочкою та довгими вухами, відомий веселою поведінкою: "Вони солодкі. Вони не линяють, вони просто найкращі".

Гаванський бішон / Фото: Getty Images

Фахівці стверджують, що ці цуцики швидко прив'язуються до людей. Однак вони тяжко переживають розлуку, якщо їх залишити наодинці надто довго.

Наступна порода — це бернський зенненхунд, якого Елль описує як "пухнастого та дурнуватого, ніжного та чарівного".

Бернський зенненхунд / Фото: Getty Images

Далі йде португальський водяний собака, відомий як енергійний, спортивний і розумний.

"Вони дуже хороші сімейні собаки", - пояснює вона. "Вони дуже милі та дуже розумні".

Португальський водяний собака / Фото: Getty Images

Четверта рекомендація – англійський спрингер-спаніель. Ці собаки "піддаються дресируванню, неймовірно віддані і просто чудові".

Англійський спрингер-спаніель

На думку жінки, собака номер один, якого повинен мати кожен – врятований пес.

"Одні з найкращих собак на цій планеті — це ті, яким був подарований другий шанс на життя. Вони так беззастережно люблять своїх господарів, і я дуже, дуже рекомендую вам взяти такого собаку".

Фото: Pexels

Нагадаємо, нещодавно кінолог назвав три породи собак, яких він ніколи б не завів. Він пояснив свою позицію.

Читайте також: