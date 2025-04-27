Експертка з мови тіла оцінила зустріч Зеленського і Трампа у Ватикані: є ознаки взаєморозуміння

Зустріч Дональда Трампа і Володимира Зеленського у Ватикані. / © Офіс президента України

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Фотографії, на яких Дональд Трамп і Володимир Зеленський сидять один напроти одного в соборі Святого Петра, створили враження напруженого протистояння.

Однак, як зазначила експертка з мови тіла Джуді Джеймс у коментарі MailOnline, насправді мова йшла про більш конструктивний діалог.

За її словами, “феноменально інтенсивна” взаємодія двох лідерів перед похороном Папи Франциска більше нагадувала партію шахів, ніж конфлікт. Обидва виглядали так, ніби оцінюють один одного, будуючи складні стратегії.

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“Їхні пози та близькість створюють враження, що між ними формується більше взаєморозуміння, ніж протистояння”, — пояснила Джеймс.

Вона зазначила, що на відміну від попередньої зустрічі у Вашингтоні, де домінували жести агресії та суперництва, цього разу обидва намагалися продемонструвати рівність.

Експертка звернула увагу на деталі: Трамп тримав ноги підтягнутими під стілець, що свідчить про бажання залишатися мобільним і гнучким у дискусії. Його стиснуті руки та піджаті губи вказували на готовність слухати.

Зеленський же сидів упевнено, з ногами міцно на підлозі, демонструючи наполегливість. Його складені долоні та підняті брови свідчили про прагнення переконати співрозмовника.

Після зустрічі обидва лідери оприлюднили позитивні коментарі. Зеленський написав у X (колишній Twitter): “Хороша зустріч. Багато обговорили особисто. Сподіваюся на результати. Захист людей, повне припинення вогню, надійний і міцний мир”.

Трамп у Truth Social висловив жорстку позицію щодо продовження агресії Путіна навіть під час похорону Папи, що стало ще одним сигналом зміни риторики на користь України.

Нагадаємо, у Римі перед похованням Папи Римського Франциска, президенти Володимир Зеленський та Дональд Трамп провели зустріч.