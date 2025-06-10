Експерти назвали найпривабливіший зріст чоловіків для жінок: ці факти здивували

Зріст людини

Реклама

Новина про те, що Tinder експериментує з фільтром зросту в розділі «Преміум-відкриття», викликала неабиякий резонанс. Особливо, серед чоловіків невисокого зросту.

Про це пише MailOnline.

Цей інструмент дозволяє користувачам встановлювати мінімальний та максимальний зріст для потенційних партнерів, що змусило багатьох замислитися: чи не ставить це хрест на шансах тих, хто не відповідає «ідеалу» зросту?

Реклама

Який зріст вважається найпривабливішим?

Визначити «ідеальний» зріст досить складно, адже вподобання індивідуальні. Проте, дослідження показують, що середньостатистичні уподобання тяжіють до зросту, значно вищого за середній по популяції.

За словами професора Герта Стульпа, соціолога з Гронінгенського університету, власний зріст людини значною мірою впливає на бажаний зріст партнера. Його дослідження, проведене за участю 5782 осіб, показало, що жінки в середньому віддають перевагу чоловікам, які на 25 см вищі за них самих. Чоловіки ж, навпаки, шукають партнерок, які в середньому на 8 см нижчі за них.

Виходячи з цих даних та середнього зросту населення Великобританії (161,6 см для жінок і 175 см для чоловіків), можна зробити такі висновки:

Для середньостатистичної британської жінки найпривабливішим буде чоловік зростом близько 185 см (6 футів 1 дюйм). Це означає, що такі зірки, як Генрі Кавілл, Бредлі Купер та Девід Теннант, відповідають цьому «золотому стандарту».

Для середньостатистичного британського чоловіка найпривабливішою буде жінка зростом близько 165 см (5 футів 5 дюймів). До цієї категорії можна віднести Олівію Родріго та Біллі Пайпер.

Втім, важливо пам’ятати, що це лише узагальнені показники. Професор Стульп наголошує, що «зріст значно варіюється в різних популяціях, а також існують великі індивідуальні відмінності». Наприклад, жінки з вищою самооцінкою нерідко віддають перевагу значно вищим чоловікам.

Реклама

Як низькі жінки, так і високі чоловіки зазвичай віддають перевагу більшій різниці у зрості між собою та партнерами. Ця тенденція виражена сильніше, ніж у випадку з високими жінками та низькими чоловіками.

Зріст у Tinder: зручність чи дискримінація?

Хоча Tinder не робив гучних заяв про нову функцію, представник компанії підтвердив, що вони тестують платну опцію фільтрації за зростом. Це рішення викликало шквал суперечок у соцмережах.

«Ми завжди прислухаємося до того, що найважливіше для наших користувачів Tinder, і тестування платної переваги щодо зросту є чудовим прикладом того, як ми працюємо з терміновістю, ясністю та зосередженістю», — раніше заявив речник Tinder.

У соціальних мережах новина про новий інструмент викликала суперечки, деякі стверджують, що він «закінчився для низькорослих чоловіків».

Реклама

Професор Штульп погоджується, що така функція «підкріпить ідею про те, що зріст важливий у виборі партнера» і «вплине на моделі зіставлення». У додатках для знайомств, де є безліч кандидатів і обмежений час для прийняття рішень, такі легко вимірювані параметри, як зріст чи вік, стають зручними інструментами для швидкої фільтрації.

Проте, вчені також зазначають, що в реальному житті зріст може бути не настільки важливим, як здається. Коли люди мають більше часу для взаємодії, інші фактори, такі як особистість та інтелект, стають набагато вагомішими для побудови довгострокових стосунків.

Ідеальний зріст для побачень: хто в тренді серед зірок?

Якщо говорити про «ідеальний» зріст для чоловіків, то, за дослідженнями, Кіану Рівз та Ченнінг Татум чудово вписуються в ці параметри. А ось Кріс Гемсворт, Джефф Голдблюм та Дональд Трамп можуть виявитися занадто високими для середньостатистичної жінки.

Для жінок, виходячи з середнього зросту чоловіка (175 см), найпривабливішим вважається зріст близько 165 см. Це означає, що такі знаменитості, як Олівія Родріго та Біллі Пайпер, мають оптимальний зріст для побачень. Натомість, Лілі Аллен та Кім Кардаш’ян могли б бути занадто низькими для пересічного британського чоловіка.

Реклама

Важливо пам’ятати, що ці дані — лише усереднені показники. Професор Стулп наголошує, що не існує єдиного «ідеального» зросту, адже він значно відрізняється в різних популяціях, існують також великі індивідуальні уподобання. Наприклад, дослідження показують, що жінки, які мають вищу самооцінку власної привабливості, часто віддають перевагу значно вищим за себе чоловікам. Подібним чином, і нижчі жінки, і вищі чоловіки, як правило, воліють більшу різницю у зрості між собою та своїми партнерами, ніж вищі жінки та нижчі чоловіки.

Еволюційні корені та сучасні реалії

Деякі теорії припускають, що жіноча перевага до високого зросту має еволюційні корені. В минулому зріст асоціювався зі статусом, здоров’ям та силою. Це забезпечувало кращі шанси для виживання потомства. Хоча ці фактори вже не є критично важливими, але ці уподобання могли зберегтися в нашій психології.

Що ж до привабливості меншого зросту для чоловіків, професор Штульп пояснює це тим, що «самці та самки будь-якого виду віддають перевагу рисам, типовим для іншої статі». Оскільки чоловіки в середньому вищі за жінок, високий зріст є «чоловічою рисою», а нижчий — «жіночою».

Незалежно від того, як ви ставитеся до фільтра зросту в Tinder, очевидно одне: питання зросту в стосунках залишається актуальним і викликає чимало дискусій.

Реклама

Раніше повідомлялося, чому розумні люди частіше п’ють алкоголь — питання, яке на перший погляд здається парадоксальним. Та наука має несподівану відповідь: інтелектуали частіше залучаються до еволюційно нової поведінки, зокрема й до вживання спиртного.