Розкрито подробиці вірусного відео в TikTok про інопланетну істоту з метеорита в Панамі

Іншопланетна істота / © dailymail.co.uk

Реклама

Дивні заяви про інопланетну істоту, яка нібито виросла з метеорита в Панамі, підірвали соцмережі. Проте фахівці стверджують, що це добре зроблена підробка.

Про це повідомляє Daily Mail.

Чоловік на ім’я Кін з району Педрегаль у Панамі виклав у TikTok серію відео, де показав камінь, з якого, за його словами, «проріс» невідомий організм. Маленька срібляста грудка швидко перетворилася на чорну масу рухомих щупалець, що, здавалося, реагували на світло. Деякі користувачі назвали її «пофарбованою картоплиною».

Реклама

Відео зібрали мільйони переглядів і принесли Кіну понад 231 тисячу підписників. Найпопулярніші ролики мали до 10,9 млн переглядів, тоді як раніше його пости набирали лише кілька тисяч.

Однак дослідник НЛО та режисер Марк Крістофер Лі заявив, що історія — підробка:

«Моє перше враження було таке, що це щось у стилі B-movie з використанням спецефектів», — сказав він.

За словами експерта, «щупальця» могли бути зроблені з полідиметилсилоксану (PDMS), силіконового полімеру. Ефект пульсації створювався завдяки гексану — розчиннику, який спершу змушує матеріал розбухати, а потім скорочуватися. Це й створює ілюзію руху.

Реклама

Також Лі звернув увагу на суперечливі деталі у відео. Наприклад, «метеорит» пропалює листя, але Кін бере його голими руками без шкоди. На одному з кадрів навіть видно сірники у кратері, з якого, за словами Кіна, він дістав камінь.

«Коротко: ніяких інопланетян — лише силікон і розчинник», — підсумував Лі.

Він додав, що якби історія була правдою, державні органи давно втрутилися б:

«Я думаю, що якби це було реально, ЦРУ або його еквівалент миттєво ізолювали б цілий квартал».

Реклама

Сам Кін стверджував, що дивна субстанція росте під дією світла, тому він замкнув її у сейфі та тримав приміщення без освітлення. У новому відео він знову показав «організм», але відмовився давати інтерв’ю журналістам.

Дехто з його підписників переконаний, що чоловік мовчить через страх за власну безпеку або нібито «урядове приховування». Інші ж вважають, що відмова від коментарів свідчить про підробку, яка не витримала б перевірки.

Лі припустив, що для створення ефектів автор користувався застосунком CapCut, силіконовими реквізитами та аніматронікою.

«Я підозрюю, що його робота пов’язана з кіно чи монтажем. Я навіть хотів би зробити з ним фільм — художній, звісно», — пожартував експерт.

Реклама

Daily Mail зазначає, що Кін не відповів на їхній запит про коментар.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що вчені припускають, що загадковий міжзоряний об’єкт 3I/ATLAS, який нещодавно увійшов у Сонячну систему, може бути ворожим інопланетним космічним кораблем, що планує атаку на Землю вже у листопаді.