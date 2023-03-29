Ексшахрай, який зірвав джекпот у понад 10 мільйонів доларів, втретє виграв у лотерею

Колишній шахрай, мешканець німецького Дортмунда Курсат Йилдирим втретє виграв у лотерею.

42-річний чоловік, який у вересні минулого року зірвав джекпот у розмірі понад 10 мільйонів доларів, всього за пів року розбагатів ще на декілька тисяч.

Про це пише mirror.co.uk.

Додаткові майже 3 тисячі доларів він роздав. Втім, кому мільйонер передав гроші, поки що невідомо.

Відомо, що свій багатомільйонний виграш він витратив на предмети розкоші. Зокрема, придбав дорогі автомобілі, такі як Ferrari 448 Pista та кабріолет Porsche Turbo S. Також він купив розкішні будинки в Німеччині та Туреччині.

Фото: instagram.com/kursat.yildirim40

Це третій виграш щасливчика в лотереї від вересня після того, як він виграв ще 1800 доларів за шість тижнів після виграшу джекпоту.

Курсат зняв телевізійний документальний фільм в Африці та брав участь у проєктах з надання допомоги Dortmunder Tafel.

Говорячи про своє майбутнє, він сказав: "Я хотів би поїхати до Африки, копати колодязі та дарувати подарунки дітям. Повірте мені, я ніколи не забуду, звідки я родом. Я з робітничого класу, я ніколи не стану зарозумілою людиною".

Фото: instagram.com/kursat.yildirim40

Нагадаємо, американець купив лотерейні білети і дізнався, що виграв лише за чотири місяці. Він став багатшим на 50 004 долари.

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