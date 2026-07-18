Ексспівробітниця Белфорта розкрила, яким насправді було життя у компанії "Вовка із Волл-стріт"

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Колишня працівниця фінансової компанії Stratton Oakmont, заснованої Джорданом Белфортом, уперше публічно поділилася спогадами про роботу поруч із людиною, яка стала прототипом культового фільму «Вовк із Волл-стріт».

За її словами, атмосфера у компанії одночасно здавалася хаотичною і такою, що надихає, а згодом вона зрозуміла, що фактично перебувала в середовищі, схожому на культ.

Історія пролунала у новому документальному серіалі The Real Wolf of Wall Street, який нещодавно вийшов на стримінговому сервісі Paramount+. Трисерійний проєкт детально розповідає про шлях Джордана Белфорта — від стрімкого успіху його брокерської компанії Stratton Oakmont до масштабних фінансових махінацій, схем відмивання грошей і тюремного ув’язнення.

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У документальному серіалі використано раніше неопубліковані архівні кадри, внутрішні документи ФБР, а також інтерв’ю з колишніми співробітниками правоохоронних органів і людьми, які працювали безпосередньо у Stratton Oakmont.

Однією з головних героїнь стала Донна Шлесінгер — колишня співробітниця фінансового відділу компанії. До виходу стрічки вона жодного разу публічно не розповідала про власний досвід роботи з Белфортом.

За словами Шлесінгер, до Stratton Oakmont вона потрапила після знайомства з Джорданом Белфортом через спільного друга. Їй одразу запропонували «дуже привабливу зарплату», цитує її видання People.

Високі заробітки у компанії не були рідкістю. Раніше колишній біржовий брокер Stratton Oakmont Двейн Джексон розповідав, що лише за один місяць зміг заробити близько 30 тисяч доларів.

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Шлесінгер пригадує, що кожен робочий день розпочинався із мотиваційних ранкових зборів, які проводив сам Белфорт.

Джордан Белфорт / © Associated Press

Вона назвала їх «такими, що надихають» і зазначила, що вони «справді задавали тон усьому дню».

Втім, із часом її враження від компанії кардинально змінилися.

«Не думаю, що хтось усвідомлює, що є частиною секти, поки перебуває в ній», — сказала вона.

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Особливо добре жінка пам’ятає свій перший робочий день. Біля офісу стояли дорогі автомобілі — Mercedes, Ferrari та Tesla Rosa, що одразу створювали враження розкішного життя.

Незабаром вона стала свідком зовсім іншої сторони роботи компанії.

За її словами, офіс був переповнений людьми, які постійно кричали по телефону, метушилися та створювали атмосферу суцільного хаосу.

Згодом, як стверджує Шлесінгер, до цього додалися «сексизм, зверхність» та «об’єктивізація жінок».

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І це стосувалося лише роботи в офісі. Поза ним Белфорт регулярно влаштовував розкішні вечірки у своєму будинку, пригощаючи гостей лобстерами та дорогим шампанським.

Шлесінгер згадує, що до працевлаштування в Stratton Oakmont працювала виключно у традиційних легальних компаніях, тому нове середовище стало для неї справжнім шоком.

«Ви повинні зрозуміти: я до того працювала лише в легальних професійних середовищах. Тож чи було це типовим? Чи було це нормальним? Ні, не було».

Донна Шлесінгер / © Paramount

За її словами, корпоративна культура компанії абсолютно не відповідала б сучасним стандартам.

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Вона зазначає, що «жодне» з проявів поведінки у фірмі «сьогодні не пройшло б», якщо говорити про ставлення до жінок там.

«Жінок насправді не призначали на важливі посади», — додає вона. «Усі рішення ухвалювали чоловіки».

Попри це, більшість брокерів, за словами Шлесінгер, почувалися обраними.

Вона пояснює, що працівники «почувалися частиною чогось великого» та сприймали можливість працювати поруч із Белфортом як особливий привілей.

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«Я не думаю, що хтось насправді вірив у те, що щось насувається, що наближається. І навіть якби вони й знали, я не думаю, що вони справді вважали, що це колись закінчиться», — підсумувала вона.

Втім, фінал цієї історії виявився зовсім не таким, як очікували співробітники.

У вересні 1998 року Джордана Белфорта заарештували за звинуваченнями у відмиванні грошей та шахрайстві з цінними паперами. Він визнав свою провину, а 18 липня 2003 року суд засудив його до чотирьох років позбавлення волі.

Саме ця історія згодом стала основою для знаменитого фільму «Вовк із Волл-стріт» із Леонардо ді Капріо у головній ролі, а тепер отримала нове документальне осмислення у серіалі «Справжній вовк із Волл-стріт».

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Нагадаємо, раніше Національне антикорупційне бюро України повідомило про нову підозру колишньому виконавчому директору з фізичного захисту та безпеки «Енергоатому» Дмитру Басову. "Тенор" відмивав мільйони на Балі.

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