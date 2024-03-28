Екстрасенс попередив про ймовірні обстріли: які міста у небезпеці та що станеться у Росії

Таролог, чорний маг та екстрасенс Віктор Литовський вважає, що окупанти і далі обстрілюватимуть Україну. Водночас він пророкує потрясіння і у державі-агресорці.

Про це він сказав на ютуб-каналі "Передбачення".

"Ворог намагатиметься продовжувати гатити по великих містах. У зоні ризику - це області та міста, які межують з окупантами. Це стосується не тільки Харківщини, а Сумщини. У зоні ризику будуть Запоріжжя та Дніпро", - пояснив Віктор Литовський.

Екстрасенс каже, що попереду - "коридор затемнень", який буде на боці України.

"Найближчим часом ми побачимо результати перемоги у ситуаціях, пов'язаних з повітрям. У Росії випадає момент потрясінь та трансформації, але неприємних", - каже він.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика – не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Нагадаємо, чорний маг передбачив, чи буде новий наступ Росії на Україну.

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