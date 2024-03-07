Екстрасенска відповіла, як закінчиться наступ Росії на Україну у березні: "Кинута максимально велика сила"

Екстрасенс також вважає, що повторного наступу на Київ не буде.

Екстрасенс та тарологиня Людмила Хомутовська передбачила, що у березні росіяни наступатимуть на Україну та триватимуть інтенсивні бої. Екстрасенс переконана, що наша держава повинна вистояти цю навалу.

Про це вона сказала на ютуб-каналі "Астрофеномен".

Людмила Хомутовська розкинула карти Таро, щоб дізнатись, якою буде ситуація на фронті у березні 2024 року. Вона наголосила, що на жаль, інтенсивні бої триватимуть.

"Буде навала, кинута максимально велика сила. Це - урок на виживання, кармічна історія з якою ми повинні впоратись. На фронті не буде спокійніше. У тиловій Україні березень теж не буде спокійним. Будуть обстріли, агресивні. У місця, максимально болючі. Не кожен день летітиме, але буде неспокійно", - каже Людмила Хомутовська.

Екстрасенс каже, повторного наступу на Київ не буде, проте про це постійно говоритимуть. Проте обстріли столиці ймовірні.

"Я підтверджую - наступу не буде", - сказала Людмила Хомутовська.

Астрологія, тарологія, нумерологія, гадання, віщування, мольфарство, екстрасенсорика – не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Нагадаємо, переможниця "Битви екстрасенсів" назвала точну дату, коли ситуація в Україні покращиться

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