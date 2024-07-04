Екстрасенс з Азербайджану назвав рік, коли в Україні закінчиться війна

Екстрасенс з Азербайджану, переможець "Битви екстрасенсів" Сабухі Іманов вважає, що 2025 рік буде переможним для України. Війна в Україні закінчиться 2026 року.

Про це він сказав у коментарі ютуб-каналу "Мій світ".

Сабухі Іманов зауважив, що зараз Україні почала надходити військова допомога від США. Він вважає, що цього року Україна відновить військовий потенціал та поверне окуповані Росією території.

"Через рік, влітку Україна прорве майже всі лінії оборони ворога та поверне свої території. Звісно, у цьому є добрі новини, проте є загроза великої ядерної війни. Проте її не буде, але буде загроза, про яку наступного року говоритимуть. До кінця 2025 року йтиме війна, але закінчиться 2026 року", - сказав він.

Екстрасенс передбачив "війну на території Росії та зміну влади у Кремлі".

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика – не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

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