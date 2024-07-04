Екстрасенс з Азербайджану передбачив "повне падіння Росії": коли це станеться

Екстрасенс з Азербайджану, переможець "Битви екстрасенсів" Сабухі Іманов передбачив "повне падіння Росії" 2025 року.

Про це він сказав у коментарі ютуб-каналу "Мій світ".

Екстрасенс зазначив, що якби Росія була настільки потужною країною, вона б ніколи не браталася з Північною Кореєю. Він наголосив, що ми вже спостерігаємо послаблення РФ.

"Те, що ми бачимо, це початок падіння Росії. До кінця року ми за цим ще спостерігатимемо. А наступного року ми побачимо повне падіння", - сказав він.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика – не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Читайте також: