Екстрасенска назвала подію, після якої в Україні закінчиться війна: коли це станеться

Екстрасенска Ольга Стогнушенко прогнозує, що війна в Україні закінчиться після смерті однієї людини в Росії. Вона зазначила, що після цього російські окупанти почнуть відступати.

Про це вона розповіла на ютуб-каналі "Поговоримо".

Екстрасенска вважає, що війну в Україні закінчить якась резонансна смерть в РФ. Вона вважає, що далі події розгортатимуться дуже різко.

"Зупинить дотримання правил. Тобто це Всесвіт збереться і притягне до відповідальності. І мені кожного разу показує, що це буде не тільки перемога на полі бою. Станеться така подія, що вони почнуть різко тікати, відступати. Зупинить Всесвіт. Тобто мені все ж здається, що станеться якась публічна смерть. Тобто припинення життєдіяльності людини, яка цим керує і на це впливає. І це буде стрімко. І це буде сильно, швидко й галасно. Я не знаю, коли це станеться. Це станеться після смерті якогось чоловіка, почнуться катаклізми. Тобто це комплексний вплив на цю територію, яка називається Рашкою", – сказала Ольга Стогнушенко.

Екстрасенска наголосила, що вона не бачить переговорів, а Росію зупинять за допомогою тиску. Вона вважає, що це станеться скоро.

Астрологія, тарологія, нумерологія, гадання, віщування, мольфарство, екстрасенсорика – не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Нагадаємо, переможниця "Битви екстрасенсів" передбачила подію, після якої РФ не обстрілюватиме Україну ракетами.

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