Екстремальна трансформація: 23-річна модель зробила 40 татуювань на тілі та обличчі й приховала їх (фото)

23-річна дівчина зробила 40 татуювань на тілі.

23-річна Еймі Сміт з Окхема, Іст-Мідлендс, розповіла, що власні діти не пізнали її після того, як вона погодилася приховати свої 40 тату в межах експерименту для телепрограми. Жінка має малюнки на всьому тілі та на обличчі.

Про це пишуть Mirror та The Sun.

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Незважаючи на те, що чорнила були такою важливою частиною її особистості, Еймі погодилася приховати їх для експерименту. За словами Еймі, коли її перетворення побачила матір, вона розплакалася, а діти взагалі не впізнали.

"Я була шокована, коли вона (мама. - Ред.) сказала, який я маю гарний вигляд, але в той же час, оскільки я так довго маю татуювання на обличчі, і вони є такою великою частиною мого життя, вона сказала: "Це не моя донька", - розповідає Еймі Сміт.

The Sun

Натомість містяни прозвали британку " дівчина з татуюваннями" і засуджують її за надто татуйовану шкіру. Еймі стверджує, що охоронці ходять за нею в магазинах, а також вона відчуває додатковий тиск з боку людей, які вважають, що жінки повинні мати стереотипний жіночний вигляд.

"Татуювання є частиною мого життя. Я живу в такому маленькому містечку, і мене всі знають лише за зовнішністю. Вони не знають, як мене звати, це просто "дівчина з татуюваннями", - сказала вона.

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Еймі почала захоплюватися татуюваннями ще в дитинстві. Невдовзі після того, як їй виповнилося 13 років, вона зробила своє перше татуювання. Нині модель, яка є мамою двох дітей, має 40 тату на тілі.

Дівчина каже, що перетворення змусило її ще більше полюбити свій унікальний стиль. Крім того, ш естирічний син навіть малює власні татуювання для мами, щоб підняти їй настрій.

"Відтоді, як я робила це, було так: "Вау, мені справді так комфортно те, ким я є". Після того, як камери пішли, я відчула, що мені справді потрібно піти в душ. Мені довелося забрати своїх дітей, а мій молодший навіть не дивився на мене, тому що не мав уявлення, хто я. Їхня реакція змусила мене зрозуміти, наскільки мої татуювання є частиною мене", - зауважує вона.

Відтоді, як дівчина знялася у телевізійному шоу, вона п родовжувала робити речі, на які б раніше їй не вистачило сміливості, а нещодавно її запросили до місцевої початкової школи на майстерклас.

"Були часи, коли я відчувала себе твариною в клітці через свої татуювання, але тепер я просто пишаюся тим, хто я є, і мені байдуже, що думають інші", - зазначила вона.

За словами дівчини, більшість татуювань мають певне значення для неї. Наприклад, обмотаний колючий дріт символізує силу Еймі та її родини. Еймі також має серце на щоці разом із текстами Papa Roach, прикрашеними до повік.

"Для мене ці слова символізують бажання працювати якомога наполегливіше і робити все, що можу, для своїх дітей", - пояснила вона.

Роки народження її дітей також написані на її кісточках пальців. Еймі отримала власну машинку для татуювання у віці 14 років, і незабаром вона зробила малюнок слона до щиколотки, віддаючи данину своєму вітчиму.

mirror.co.uk

Дівчина також експериментувала з іншими частинами своїх ніг, і тепер планує покрити все тіло чорнилом. За її словами, твори мистецтва завжди будуть важливою частиною її особистості.

"Протягом багатьох років татуювання допомогли мені знайти себе та вибратися з того тунелю незнання, ким я є. Вони допомогли мені знайти, хто я є, і я не знаю, ким би я була без них", - підсумувала вона.

Вона сподівається виховати своїх синів так, щоб вони були відкритими та сприймали інших – незалежно від того, як який мають вигляд чи одягаються.

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