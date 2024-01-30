Ексвійськовий заявив, що прожив 92 дні на кораблі іншопланетян, поки на Землі минуло 18 хвилин

Колишній військовослужбовець армії США стверджує, що провів три місяці на кораблі-базі іншопланетян, але повернувся на Землю лише через 18 хвилин.

Про це пише Daily Star.

Алекс Кольєр служив пілотом гвинтокрила в армії і стверджує, що "розмовляв із двома іншопланетянами у 1980-х роках". Він стверджував, що контакт був настільки масштабним, що його фактично забрали на їхній космічний корабель, де його змусили носити спеціальний пояс, щоб прибульці, відомі як андромедіанці на ім'я Вісеус та Мороанай, могли розмовляти з ним протягом тримісячного періоду.

Зустріч, як стверджує ексвійськовий, відбулася, коли він грав у хованки на кукурудзяному полі та заснув. Прокинувшись, він виявив себе на борту корабля.

Алекс Коллієр / Фото: Youtube/DESCUBRE LA VERDAD Channel

Під час виступу в Японії 2007 року він пояснив: "1989 року мені випала честь провести три місяці – а точніше 92 дні – живучи з андромедіанцями на одному з їхніх материнських кораблів. За земним часом, відтоді, як я пішов і мене повернули, мене не було лише 18 хвилин – подорож у часі – велика річ. За ці три місяці я мав можливість дізнатися про їхнє суспільство і поспостерігати за ним, і я також був трохи схожий на рибу в акваріумі, тому що багато з них могли спостерігати за мною і слухати мої думки. На той час вони навчали своїх дітей ремеслу про наш світ".

Експерт не розповів, чому саме вони навчали про нас своїх молодших, але продовжив пояснювати шалену науку, пов'язану з іншопланетними космічними кораблями.

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Він стверджував, що нам, простим людям, хотілося б, щоб кораблі мали діаметр близько 1200 км, але проблеми перетину різних вимірів означали, що він насправді не був упевнений, що вони являють собою.

Він сказав: "Фізичний корабель зовні має довжину близько 1200 км, і це пов'язано з фізичними законами вимірювання, в якому він перебуває. Усередині діють інші закони… У ту хвилину, коли ви перетинаєте цей поріг, ви опиняєтеся в іншому вимірі, і ваша фізична форма має зазнати змін. Вони дали мені пояс, який я мав носити, який утримував разом мої атоми, молекули та клітини – він буквально утворював навколо мене кокон, але я міг торкатися до них, а вони могли торкатися мене. Фізично ви почуваєтеся легше, вище та повніше енергії. Їхній один день еквівалентний 31 дню у нашому світі. Вони думали, що я нездоровий, тому що мені весь час доводилося подрімати".

Кольєр, як і раніше, виступає з доповідями про свою подорож по всьому світу.

Нагадаємо, вчені встановили справжнє походження "мумій іншопланетян" у Перу. Як виявилося, вони мають цілком земне походження.

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