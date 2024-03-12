Екзорцист розповів про одержиму, яка "мочилася чорним", а її обличчя "перетворилося на Люцифера"

Священник заявив, що диявол зараз "процвітає і захоплює тіла все більшої кількості людей".

Про це пише Daily Star.

71-річний Ерік Жакмін каже, що провів десятиліття, виганяючи духів і демонів з одержимих жертв. Але, за його словами, ситуація ніколи не була гіршою, ніж зараз. Ветеран-мисливець на демонів сказав: "Диявол окуповує все більше і більше людей. Є мільярди дияволів, і є багато зла. Просто подивіться на нас зараз, коли ми стоїмо на порозі ядерної війни".

Він також розповів про жахливий момент, коли обличчя однієї жінки, з якої він виганяв демона, змінило форму і стало схожим на Люцифера.

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"Коли диявол заговорив з вуст цієї жінки, вона набула демонічних рис. Ця жінка мочилася чорним кольором і мала незрозумілий з медичної точки зору біль в животі – явні ознаки диявольської присутності. Я приготував жінці свячену воду і дерев'яний хрест, а потім вступив у пряму конфронтацію з дияволом. "Хто ти і де ти?" - запитав я диявола, що залишився. Це виявився Люцифер, який був у її крові", - пригадав Ерік.

Він сказав, що, попри науку, сучасну медицину і психіатрію, екзорцисти рідко бувають більш зайнятими.

"Священники, які зараз визнані Церквою як екзорцисти, не обов'язково роблять набагато більше, ніж робота психолога", - сказав він. "Багато хто думає, що "диявол" – це психологічний стан, вони заперечують, що це зовнішня сила, дух, так само, як ангели є духами. Якщо тіло – це автомобіль, то диявол – це викрадач. Він сідає і забирає у вас кермо. Вживання важких наркотиків, жорсткий секс, гріховна поведінка – це речі, які можуть накликати на вас диявола".

Він сказав, що не можна очікувати, що священники, які "самі не живуть у стані благодаті", зможуть "прогнати диявола".

"Навпаки, вони самі є його рабами", - сказав він. Але Ерік застеріг: "Не слід розмовляти з дияволом через молитву. Ви повинні наказати йому піти геть. Латиною, священною мовою".

Нагадаємо, раніше відомий екзорцист шокував розповіддю про одержиму жінку з "суперсилою та руками, як бетон". Він поділився ще однією життєвою історією.

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