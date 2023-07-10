Елегантно і просто: сім поєднань з джинсами, які ніколи не вийдуть з моди

Важко уявити гардероб сучасної жінки, в якому немає джинсів. Їх можна одягнути на зустріч з подругами, на побачення чи у магазин. Існує кілька "вічних" поєднань, в яких можна завжди виглядати стильно. Що одягнути з джинсами?

Якщо говорити об'єктивно, навряд чи можна знати таке поєднання з джинсами, яке не бачила чи не пробувала середня жінка. Хіба, якщо говорити про унікальний топ-метелик, як це робила Мерайя Кері, чи "кришталеве" бра, що нині популярне серед модниць у Лос-Анджелесі. Але краще сконцентруватися на практичних та універсальних образах, які ніколи не підведуть.

Кожна дівчина вже носила щось подібне в своєму житті, але завжди можна додати незвичайні "родзинки", які надають базовим комбінаціям свіжого погляду.

З сорочкою

Ця база завжди працює безвідмовно. Денім та вільна сорочка ніби були створені для того, щоб їх носили разом. Якщо до штанів додати цікавий ремінь, можна додати образу "родзинки". А для грайливого настрою спробуйте розстебнути верхні ґудзики сорочки. Варіантів у цього поєднання сотні — головне підібрати такий, що буде відповідати вашому характеру.

Зі светром

Широкі джинси та зручний светр — ще одне ідеальне поєднання. Тут дуже важливо не переборщити: не варто підбирати верх та низ мішкуваті, інакше можна зіпсувати фігуру. Щоб виправити образ, додайте вузькі ботильони, що будуть обтягувати щиколотку або обирайте вузькі джинси з завищеною талією. Так можна зберегти баланс між витонченим силуетом та об'ємом.

З полосками

Хоча деякі стилісти називають поєднання темних джинсів, жакету та футболки в полоску надто передбачуваним, воно все-одно залишається одним з найпопулярніших. Тим більше, що такий образ ніби відразу переносить у Париж. Елегантнішого варіанта складно придумати.

З об'ємним жакетом

Цей образ можна назвати одним з варіантів попереднього, але виглядає він більш сучасно. Оверсайз-жакети, наче зняті з чоловічого плеча, нині суперпопулярні. Також можна обрати образ, який буде відлунювати 80-ми роками, якщо жакет матиме злегка збільшені "плічики".

З чорною водолазкою

Класика, які ніколи не старіє. Комбо з чорного лонгсліву та джинсів будь-якого виду завжди в моді. Можна обирати водолазку з горлом або без, з довгими чи короткими рукавами. Головне в цьому образі дотримуватися балансу між приталеним верхом та більш широким низом. Погодьтеся, звучить цей варіант неймовірно просто, але має вигляд стильного на всі 100%.

З майкою без рукавів

Від звичайних білих майок без рукавів в сезоні 2023 року модниці просто збожеволіли. Хоча таку дрібницю носили ще в нульові, вона повертається, щоб знову засяяти новими фарбами. Якщо погода не дозволяє, можна поєднувати джинси та майки без рукавів зі стильними джинсовими сорочками, об'ємними жакетами чи навість сорочками з натуральної шкіри.

З джинсовою сорочкою

Ще одна дуже актуальна фішка цього сезону, яка вже давно була популярною. Стилісти пропонують носити денім з денімом. Тотал-аутфіти перевірені роками і їх досить легко збирати. Найважливіше, переконатися, що верх і низ збігаються по матеріалу та відтінку. Не забудьте додати яскраву деталь, яка приверне до себе увагу.

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