Блогер знайшов покинутий автопарк у закритому готелі: колекція машин вражає (відео)

Покинутий автопарк / © Скріншот

У китайському місті Макао, на території старого закритого готелю, виявили великий елітний автопарк. П’ятизірковий готель із казино припинив роботу ще у 2016 році через порушення норм безпеки та підозри у злочинній діяльності керівництва.

Про це стало відомо з YouTube-каналу Exploring the Unbeaten Path.

Сьогодні біля входу до покинутого закладу все ще стоять люксові машини, які використовувалися для елітних гостей. Серед них — три подовжені Rolls-Royce Phantom EWB сьомого покоління та Mercedes S-Class W220.

Покинутий автопарк / © Скріншот

Також на території паркінгу знайшли седани Audi A8, кросовер Porsche Cayenne та незвичні подовжені лімузини, збудовані на базі Dodge Charger та Hummer H2. Крім того, нарахували понад десяток мінівенів Toyota Alphard, які раніше служили готельними шатлами. Усі авто вкриті пилом і брудом, деякі мають розбиті вікна, а частина вже розмальована графіті.

Покинутий автопарк / © Скріншот

Знахідку виявив 23-річний блогер Боб (автор Exploring the Unbeaten Path), який спеціалізується на дослідженні закинутих об’єктів у різних куточках світу.

