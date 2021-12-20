Ембріон у печінці: лікарі зафіксували рідкісний випадок позаматкової вагітності

Лікарям вдалося врятувати життя пацієнтки, та ембріон був приречений.
У Канаді лікарі у печінці 33-річної жінки виявили ембріон у рідкісній формі позаматкової вагітності.
Про це інформує New York Post.
Жінка поскаржилася медикам на менструальний цикл, що збився: на тлі 49-денної затримки у неї почалася кровотеча, що тривала два тижні.
"До цього випадку я думав, що бачив усе. Це перший подібний випадок", — каже лікар Майкл Нарві.
Нарві у своєму TikTok показав знімок УЗД, на якому видно, що плід прикріплений до печінки.
@nicu_musings
Where is this ectopic #pregnancy ⁉️Believe it or not! #doctor #baby #doctorsoftiktok #fypシ #foryoupage♬ original sound - Dr Michael Narvey
На жаль, медичний феномен може виявитися небезпечним як для матері, так і для плода, оскільки ембріон рідко здатен правильно розвиватися поза маткою. Лікарям вдалося врятувати життя пацієнтки, та ембріон був приречений.
Медичний журнал описав інший випадок, який стався із 25-річною жінкою. У неї було виявлено живий 18-тижневий плід, прикріплений до її печінки. Жінка трагічно померла від нестримної кровотечі після вилучення ембріона.
Зазначимо, що позаматкова вагітність трапляється приблизно в 1-4% випадків від усіх вагітностей. У 98% випадків плід починає формуватися в матковій трубі, 2% — у яєчниках, шийці матки або черевній порожнині.
Нагадаємо, що британка прокинулася після семи тижнів коми і дізналася про народження доньки.
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