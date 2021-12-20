Ембріон у печінці: лікарі зафіксували рідкісний випадок позаматкової вагітності

Лікарям вдалося врятувати життя пацієнтки, та ембріон був приречений.

У Канаді лікарі у печінці 33-річної жінки виявили ембріон у рідкісній формі позаматкової вагітності.

Про це інформує New York Post.

Жінка поскаржилася медикам на менструальний цикл, що збився: на тлі 49-денної затримки у неї почалася кровотеча, що тривала два тижні.

"До цього випадку я думав, що бачив усе. Це перший подібний випадок", — каже лікар Майкл Нарві.

Нарві у своєму TikTok показав знімок УЗД, на якому видно, що плід прикріплений до печінки.

На жаль, медичний феномен може виявитися небезпечним як для матері, так і для плода, оскільки ембріон рідко здатен правильно розвиватися поза маткою. Лікарям вдалося врятувати життя пацієнтки, та ембріон був приречений.

Медичний журнал описав інший випадок, який стався із 25-річною жінкою. У неї було виявлено живий 18-тижневий плід, прикріплений до її печінки. Жінка трагічно померла від нестримної кровотечі після вилучення ембріона.

Зазначимо, що позаматкова вагітність трапляється приблизно в 1-4% випадків від усіх вагітностей. У 98% випадків плід починає формуватися в матковій трубі, 2% — у яєчниках, шийці матки або черевній порожнині.

Нагадаємо, що британка прокинулася після семи тижнів коми і дізналася про народження доньки.

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