Географічне відкриття у 2026 році: Науковці знайшли острів, якого не було на жодній карті

Вчені втекли від шторму в небезпечну зону Антарктиди та знайшли прихований острів, якого немає на сучасних картах

Реклама

Міжнародна експедиція на німецькому дослідницькому криголамі Polarstern («Полярна зірка») зробила рідкісне для XXI століття географічне відкриття. У північно-західній частині моря Ведделла в Антарктиці вчені випадково виявили абсолютно новий, раніше не нанесений на жодну мапу острів.

Про це передає The Daily Galaxy.

Брудний на вигляд «айсберг»» у морі Ведделла біля Антарктиди виявився чимось нерухомим, скелястим і відсутнім на доступних картах. Коли вчені на борту німецького дослідницького криголама «Поларштерн» підійшли ближче, вони зрозуміли, що об’єкт перед ними не був дрейфуючим льодом.

Реклама

Знахідка була зроблена під час антарктичної експедиції 2026 року під керівництвом Інституту Альфреда Вегенера, Центру полярних та морських досліджень імені Гельмгольца. В офіційному прес-релізі AWI інститут повідомив, що міжнародна команда з 93 осіб працювала в північно-західній частині моря Ведделла з 8 лютого 2026 року, коли негода змусила корабель перервати свої дослідження та шукати притулку поблизу острова Жоанвіль.

Ця зміна маршруту привела екіпаж поблизу місця, яке на морських картах не було позначено як суша. Натомість ця місцевість була позначена як небезпечна зона, тобто карти попереджали про можливі небезпеки, чітко не вказуючи, що саме там знаходиться.

Шторм об’їзного шляху привів Полярстерн до невизначеної землі. Дивлячись з містка, екіпаж спочатку побачив щось схоже на брудний айсберг. Придивившись уважніше, можна було припустити, що це скеля.

Корабель змінив курс у напрямку об’єкта. Під час наближення команда зрозуміла, що перед ними острів.

Реклама

Команда також використовувала дрон. Дані зображень були проаналізовані за допомогою фотограмметрії — методу, який використовує перекриваючі фотографії для вимірювання форми, висоти та положення. Це допомогло дослідникам створити модель рельєфу та геоприв’язане аерофотозображення берегової лінії.

Це був перший випадок систематичного обстеження та реєстрації острова. Результат був конкретним: острів має близько 130 метрів завдовжки, 50 метрів завширшки та височіє над водою приблизно на 16 метрів.

Загадка полягає не лише в тому, що острів існував. Складніше питання полягає в тому, чому він відображався як небезпека на морських картах, але не як карта берегової лінії в інших наборах даних.

Супутникові знімки не допомогли легко вирішити це питання. Крижаний покрив острова ускладнював його відмінність від численних айсбергів, що дрейфували поблизу. В Антарктиді біла або сіра форма, оточена льодом, не сприймається автоматично як нерухома суша зверху.

Реклама

Ця деталь важлива, оскільки вона допомагає історії залишатися обґрунтованою. Це відкриття не доводить, що великі частини Антарктиди не нанесені на карту. Воно показує, що невеликі, вкриті льодом прибережні особливості все ще можуть вислизати з доступних наборів даних, особливо в регіонах, де прямі вимірювання є рідкісними.

Острів ще не отримав офіційної міжнародної назви.

Раніше ми писали, що під Тихим океаном ховався «восьмий» континент.

Новини партнерів