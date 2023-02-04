Епічна бійка в літаку: 15 жінок зчепилися в рукопашній через місце біля вікна (відео)

Масова бійка між пасажирками була настільки шаленою, що в однієї з учасниць злетів топ без бретельок і вона була змушена закривати руками оголені груди.

Під час рейсу авіакомпанії Gol Airlines із Салвадора в бразильське місто Сан-Паулу в салоні літака розігралися шалені пристрасті, які перевершують емоції латиноамериканських серіалів. П’ятнадцятеро жінок били одна одну та тягали за волосся, а екіпаж марно намагався їх роз’єднати.

Як повідомляє Daily Mail , суперечка виникла між двома сім’ями після того, як одна із жінок попросила пасажирку помінятися місцями з її дитиною, яка має особливі потреби.

Але жінка, яка зайняла місце біля вікна, відмовилася та ще й сказала щось образливе на адресу прохачки та її дитини.

Як видно з опублікованих у Twitter кадрів суперечка перетворилася на шалену бійку, під час якої в однієї з учасниць злетіла її топ без бретельок і вона була змушена прикривати руками оголені груди.

PORRADA CANTANDO IRMÃO



Duas famílias se desentenderam durante um voo da Gol e o pau cantou no meio do voo pic.twitter.com/hZJb4Q8ecS — Aeroporto da Depressão (@AeroportoD) February 2, 2023

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"Я вже закривав двері, коли побачив, що двоє в 20-му ряду б’ють одна одну. Я побіг, але поки став між двома, то в бійку втрутилися інші: в одній сім’ї було п’ятеро, а в іншій – 10. Дві родини почали шарпати одна одну, лаятися", - прокоментував згодом цей інцидент один із стюардів, який намагався розійняти жінок.

Рейс довелося затримати на дві години, усіх дебоширок випровадили з літака.

Нагадаємо, раніше у літаку на борту національного авіаперевізника Бангладеш - Biman Bangladesh Airlines чоловік влаштував бійку з іншим пасажиром через місце у першому ряду біля вікна.

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