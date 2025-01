Епічна невдача: туристка на параплані впала на лінії електропередач, знеструмивши цілий район – фото

Туристка-парапланеристка зазнала епічної невдачі після того, як впала на лінії електропередач, знеструмивши цілий район.

Про це повідомляє Need To Know.

Жінку довелося рятувати пожежникам і поліцейським після того, як вона заплуталася в кабелях. Вона отримала опіки і була обстежена в місцевій лікарні.

Але її нещасний випадок залишив місто Барілоче, що на південний захід від Буенос-Айреса, Аргентина, без електрики.

Електричний кооператив Барілоче повідомив, що внаслідок інциденту постраждали близько 3 000 мешканців, оскільки внаслідок удару був виведений із ладу 31 трансформатор. Незабаром електропостачання було відновлено.

Туристка застрягла на лініях електропередач / Фото: Jam Press

Марсело Міочевич, командир пожежників Меліпала, сказав: "Це був двомісний параплан, який заплутався в кабелях середньої напруги".

До слова, раніше вже висловлювалися занепокоєння щодо того, що лінії електропередач розташовані близько до місця приземлення парапланеристів.

