Епічне 58-сторінкове викриття жінки про зради бойфренда з 300 коханками коштувало йому роботи

Китаянка створила 58-сторінковий файл у форматі PowerPoint, в якому детально описала історію зрад свого хлопця з більш ніж 300 жінками, і опублікувала його в Інтернеті.

Про це пише SCMP.

Цей інцидент швидко став найпопулярнішим дописом на китайській платформі соціальних мереж Weibo 19 вересня, зібравши 300 мільйонів переглядів.

У створеному нею файлі PowerPoint вона звинуватила чоловіка, відомого під прізвищем Ши, стажера-менеджера в штаб-квартирі China Merchants Bank у Шеньчжені, в тому, що він протягом року вступав у сексуальні стосунки з сотнями жінок, зокрема із секс-працівницями.

Анонімна жінка, яка почала зустрічатися з Ши в жовтні минулого року, спочатку сприймала його як "джентльмена". Її шок настав, коли в червні вона виявила відверто сексуальні повідомлення, якими він обмінювався в чаті з численними жінками.

Слайд-шоу показало, що від березня до серпня він здійснив щонайменше дев'ять візитів до секс-працівниць, заплативши їм від 2 500 до 5 000 юанів (350-700 доларів США).

Крім того, були представлені романтичні повідомлення, якими він обмінювався з близько 300 жінками, з якими він познайомився в застосунках для знайомств, позначені термінологією торговельних розрахунків, наприклад, T0 і T1.

Там також були фотографії, що документують його сексуальні контакти з різними жінками.

Вона розповіла, що в червні Ши на колінах благав її нікому не розповідати і обіцяв, що це більше ніколи не повториться. Вона пробачила його, щоб не засмучувати його батьків. Однак жінка все ж вирішила помститися, коли дізналася, що у вересні він продовжив обманювати її.

Ши – нещодавній випускник факультету економіки Сяменьського університету. Він брав участь у програмі China Merchants Bank, призначеній для підготовки молодих фахівців до керівних посад, що зазвичай пропонує хорошу зарплату і можливості для просування по службі.

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19 вересня банк оголосив, що припинив трудові відносини з Ши і виключив його з Комуністичної партії Китаю після проведеного розслідування, про що повідомило китайське видання Securities Times.

Жінка зазначила, що вона також заявить до поліції та інших відповідних органів про зв'язок Ши з повіями, що є незаконним у Китаї.

Тим не менш, Ляо Хуа, юрист китайської юридичної фірми Taihetai Law Firm, заявив, що вчинок жінки, яка розмістила неперевірену інформацію про Ши в Інтернеті, може порушити його приватне життя.

Розбещеність чоловіка і прагнення жінки помститися спричинили бурхливі дискусії в Інтернеті:

Це те, що робить сильна жінка: ніколи не прощає, ніколи більше не довіряє і змушує його заплатити за свою невірність

Невже так легко працювати в China Merchants Bank, якщо він встиг зрадити своїй дівчині з 300 жінками?

Нагадаємо, наречений скасував весілля через SMS коханої його 12-річній доньці. Він пожалівся, що саме вона написала.

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