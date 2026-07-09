Еволюційна пастка: чому зуби мудрості приносять стільки болю сучасній людині

Еволюція та зміна раціону перетворили зуби мудрості на проблему для сучасної людини / © Pexels

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Треті моляри, які ма знаємо як зуби мудрості, часто спричиняють сильний біль та потребують хірургічного видалення. Вони отримали свою унікальну назву через фізіологічний час їхньої появи в організмі людини. Ці зуби зазвичай прорізаються в період від сімнадцяти до двадцяти п’яти років, що в багатьох стародавніх культурах символізувало перехід до дорослого життя та набуття зрілості.

Про це пише UNILAD.

Давньогрецьке коріння та символізм

Цей термін виник ще у Стародавній Греції від словосполучення «odontias sophias», що буквально перекладається як «зуби мудрості». Аналогічне сприйняття існує у традиційній китайській медицині та фольклорі корінних американців, де поява цих зубів здавна вважалася символом початку дорослого життя, особистісного зростання та підвищеної відповідальності.

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«Ця назва відображає уявлення про те, що ці моляри зазвичай з’являються в пізньому підлітковому або ранньому дорослому віці — віці, який часто асоціюється з набуттям зрілості та мудрості», — пояснюють фахівці.

Еволюційні зміни та сучасні проблеми

Спочатку треті моляри були життєво необхідні доісторичним людям. У ті часи людські щелепи були значно більшими, а щоденний раціон складався з жорсткої, сирої їжі: сирого м’яса, горіхів, коріння та листя. Для ефективного пережовування такої їжі була потрібна потужна жувальна сила, яку й забезпечували додаткові зуби.

Проте в процесі еволюції людський раціон кардинально змінився на користь м’якшої, термічно обробленої їжі. Через це розмір щелепи сучасної людини суттєво зменшився, а фізіологічна потреба в додаткових молярах відпала, тому в багатьох людей вони взагалі перестали прорізатися. Однак у тих, чиї зуби мудрості досі вперто намагаються вирости, виникає серйозний брак місця в ротовій порожнині. Неправильне прорізування може спровокувати низку стоматологічних проблем, серед яких утворення кіст, захворювання ясен та пошкодження сусідніх зубів, що зрештою змушує пацієнтів звертатися до хірургів для їхнього повного видалення.

Нагадаємо, стоматологи забороняють полоскати рот після чищення зубів. Звична ранкова рутина у ванній кімнаті може виявитися головною причиною передчасного руйнування емалі.

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