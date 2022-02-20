Еволюція перевезень: відома світова авіакомпанія запускає "повітряне таксі" для коротких дистанцій

Такі авіасудна призначені для перевезень на близько 160 кілометрів.

Авіакомпанія AirAsia планує запустити "авіатаксі" по Південно-Східній Азії. Для цього вона орендує близько 100 літаків з вертикальним зльотом та посадкою, які можуть перевозити всього п’ять людей.

Про це пише Travel Weekly.

Також читайте Молдовський літак у небі біля кордону України залишив “послання”: фото

Для перельотів будуть використані електричні літаки VX4 eVOTL, які постачатиме лізингова компанія Avolon.

Такі авіасудна призначені для перевезення всього 4 пасажирів та самого пілота на близько 160 кілометрів.

Кірм того, за словами виконавчого директора AirAsia Тоні Фернандеса, такі літаки не забруднюватимуть атмосферу.

"Цифрова ера настала. У VX4 ми визначили те, що, на нашу думку, буде кращим літаком eVTOL, і ми дуже раді стати першою авіакомпанією, яка запустить цей літак у Південно-Східній Азії", – заявив Фернандес.

Як повідомляється, дві компанії сформують робочу групу для проведення місцевої сертифікації, вивчення потенційних ринкових можливостей та вимог до інфраструктури.

.@airasia plans to launch a 100-strong fleet of electric flying taxis, as it aims to start an air ride-sharing service in Southeast Asia. @avolon_aero @VerticalAero https://t.co/KxqYZNdUPV — HT Auto (@HTAutotweets) February 16, 2022

Нагадаємо, у середу, 16 лютого, американська компанія Virgin Galactic Holdings Inc. відкрила продаж квитків на суборбітальні польоти для космічних туристів, які коштуватимуть менш ніж пів мільйона доларів.

Читайте також: