Еволюція перевезень: відома світова авіакомпанія запускає "повітряне таксі" для коротких дистанцій

Такі авіасудна призначені для перевезень на близько 160 кілометрів.
Авіакомпанія AirAsia планує запустити "авіатаксі" по Південно-Східній Азії. Для цього вона орендує близько 100 літаків з вертикальним зльотом та посадкою, які можуть перевозити всього п’ять людей.
Про це пише Travel Weekly.
Для перельотів будуть використані електричні літаки VX4 eVOTL, які постачатиме лізингова компанія Avolon.
Такі авіасудна призначені для перевезення всього 4 пасажирів та самого пілота на близько 160 кілометрів.
Кірм того, за словами виконавчого директора AirAsia Тоні Фернандеса, такі літаки не забруднюватимуть атмосферу.
"Цифрова ера настала. У VX4 ми визначили те, що, на нашу думку, буде кращим літаком eVTOL, і ми дуже раді стати першою авіакомпанією, яка запустить цей літак у Південно-Східній Азії", – заявив Фернандес.
Як повідомляється, дві компанії сформують робочу групу для проведення місцевої сертифікації, вивчення потенційних ринкових можливостей та вимог до інфраструктури.
.@airasia plans to launch a 100-strong fleet of electric flying taxis, as it aims to start an air ride-sharing service in Southeast Asia. @avolon_aero @VerticalAero https://t.co/KxqYZNdUPV— HT Auto (@HTAutotweets) February 16, 2022
Нагадаємо, у середу, 16 лютого, американська компанія Virgin Galactic Holdings Inc. відкрила продаж квитків на суборбітальні польоти для космічних туристів, які коштуватимуть менш ніж пів мільйона доларів.
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