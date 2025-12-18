Фахівці пояснили, чи потрібно вимикати Wi-Fi-роутер на ніч

Роутер / © pixabay.com

Вимкнення роутера на ніч не забезпечує економію електроенергії. Річ у тім, що сучасні моделі розраховані на роботу 24/7 і споживають зовсім небагато — у середньому приблизно 10-12 Вт на годину.

Про це повідомляють «Новини Live».

Серед інших «забобонів» користувачів:

нагрівання корпусу — це рідкісна ситуація, якщо забезпечити йому нормальну вентиляцію.

«Реальні проблеми можуть виникати, якщо пристрій стоїть у закритій шафі, притиснутий речами або постійно перебуває під прямими сонячними променями. Якщо корпус явно надто гарячий, роутер дійсно краще вимкнути й перевірити умови його роботи», — пояснили фахівці.

«шкідливе» випромінювання Wi-Fi — це міф, адже рівень випромінювання від побутового роутера нижчий, ніж від мікрохвильовки чи навіть фена.

«Якщо ж заважають миготливі індикатори, проблему простіше вирішити механічно — заклеїти лампочки ізоляційною стрічкою або переставити девайс в іншу кімнату», — радять користувачам.

Зауважте: роутер не варто часто зачіпати без потреби. Це може створити додаткове навантаження на блок живлення та мікросхеми. Наслідок — перепади температури й напруги, через що компоненти швидше зношуються, а модем або маршрутизатор може вийти з ладу раніше часу.

«Вимикати роутер має сенс лише у двох випадках: якщо ви відчуваєте реальний перегрів корпусу або коли надовго виїжджаєте з дому — у відпустку чи тривале відрядження. В усіх інших ситуаціях регулярне вимкнення не дає відчутної економії й не підвищує безпеку, адже сучасна техніка працює економно, а ризики для здоров’я та життя мінімальні», — завершуються у матеріалі.

Раніше ми писали про 5 електроприладів, які можна не вимикати з розетки.